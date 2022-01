La noche del martes 11 de enero, Telecinco emitió la primera parte del desenlace de 'La isla de las tentaciones', en la que los protagonistas tenían que decidir cómo pasarían su última jornada en el reality. Mientras la mayoría parecía tenerlo claro, la decisión de Nico Aubert estaba en el aire, puesto que el novio de Gal·la Mora había mantenido relaciones con dos tentadoras, Miriam y Rosana, quienes se plantaron cuando el rumano insistió en manifestar lo mucho que le gustaban ambas. Por ello, al recibir un ultimátum por su parte, Aubert se decantó por tener una última cita con la primera, lo que dejó a Rosana sin posibilidades de acercarse a él un poco más antes de que concluyera el programa.

Miriam y Rosana se plantan ante la indecisión de Nico en 'La isla de las tentaciones'

"¿Te gustaría tener una cita final?", preguntó Sandra Barneda, cuando llegó el turno de que Aubert escogiera. "Sí, pero si te soy sincero, ahora mismo, me siguen gustando las dos", reconocía el novio de Mora, provocando la intervención inmediata de Miriam. "Yo lo siento, pero me gustaría que te decidieras, porque yo ya te he dicho todo lo que siento. Todo lo que he hecho aquí ha sido real y esta situación no la aguanto más", defendió la soltera, a quien se sumó su compañera Rosana. "Yo opino igual. Ya te lo he dicho: me gustas. Falta que nos conozcamos mucho más", argumentó la tentadora. Ante la presión de ambas mujeres, Aubert finalmente manifestó su decisión final: "si me tengo que mojar, creo que con la chica con la que más he conectado en todos los aspectos y más me ha podido llegar al corazón, por así decirlo, es Miriam. Es lo que te he dicho, Rosana: personalmente, no te llego a conocer del todo".

"Rosana, ¿cómo te sientes?", quiso saber la presentadora, cuando la soltera fue descartada. "Mal. He hecho lo que he sentido, se lo he dicho todo a la cara. Lo respeto a él, si es lo que siente...", confesó la tentadora, tras lo cual Miriam accedió a tener la cita con Aubert, puesto que "me siento a gusto con él". Ambos se fundieron entonces en un abrazo, que no evitó que Rosana soltara un "qué heavy todo", antes de admitir que "quieras o no, hace daño". "Creo que la decisión que ha tomado Nico, clara no la tenía del todo. Ha sido un poco apurado y al final ha decidido Miriam, pero creo que también hubiese tenido la cita conmigo", opinó la tentadora, de quien Aubert se despidió con un abrazo y un beso en la frente. "Los dos sabemos lo que ha pasado, ¿vale? Gracias por todo", declaró el novio de Mora, ante la marcha de Rosana y el resto de solteras que debían abandonar el programa, puesto que solo Miriam y Sabela fueron escogidas por Aubert y Álvaro Boix para tener citas finales, mientras que Josué Bernal y Alejandro Nieto decidieron negarse a compartir sus últimas horas con alguna de las solteras.

"Estoy mucho más tranquila"

Nico y Miriam aclaran las cosas durante su cita final en 'La isla de las tentaciones'

Aunque Aubert tomó una decisión, el novio de Mora y Miriam tuvieron ocasión de aclarar las cosas durante su cita, cuando la soltera quiso saber "por qué al final me elegiste a mí". "Sabes perfectamente que eres la chica en la que me he fijado en cuanto aparecisteis todas. La primera mirada fue hacia ti", aseguró Aubert, quien reconoció ante las cámaras que "sé que es una chica que en ciertos momentos se ha sentido mal y ha llorado porque me ha visto con otra, y tengo ganas de aprovechar todo el tiempo que nos queda y ver qué pasa".

"La primera cita fue mejor contigo que con Rosana. Y, a raíz de ahí, no tuve ningún problema contigo", recordó además el participante. El novio de Mora admitió ante la tentadora que "me seguías encantando, pero en las fiestas Rosana me miraba y tal, y tienes que entender que vivir con una chica 24/7 que a lo mejor te atrae, pues te puede hacer cambiar de opinión", ante lo que Miriam señaló que "sobre eso, nunca te he dicho nada. Que me haya molestado, es otra cosa". "No me lo has dicho con palabras, pero con miradas, me matabas", apuntó Aubert, con humor. Una conversación que bastó para que Miriam se mostrara "mucho más tranquila": "entiendo las cosas como han funcionado y espero que de verdad esto siga así".