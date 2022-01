'La isla de las tentaciones 4' encaró la primera parte de su recta final la noche del martes 11 de enero, en Telecinco, después de que sus protagonistas vivieran la hoguera de los solteros, en la que vivieron enfrentamientos con los tentadores predilectos de sus respectivas parejas. En el caso de Zoe Mba, la barcelonesa vivió un tenso cara a cara con Jennifer, quien a su regreso a la villa enfadó a su novio, Josué Bernal, cuando le adelantó lo que había mencionado sobre él ante Mba en la hoguera.

Josué discute con Jennifer en 'La isla de las tentaciones'

Al regreso de los chicos a Villa Playa tras su hoguera, las solteras compartieron lo que habían vivido con sus novias en sus encuentros, momento en el que Jennifer desveló haberse enfrentado no solo a Mba, sino también a Tania Medina. "No les he faltado el respeto a ninguna de las dos, pero Zoe ya estaba metiendo caña y me he tenido que defender", aseguró la soltera, quien reconoció ante Bernal que "he sacado el tema de que tú y yo hablábamos". "Pero eso lo sabe mi novia y todo el mundo", comentó el aludido, con calma. En medio de la conversación entre los chicos y las solteras sobre lo que habían vivido en sus respectivas hogueras, Jennifer quiso sincerarse ante Josué: "te digo una cosa: sé que no te va a gustar lo que vas a ver cuando lo veas".

"¿Qué has dicho que no me pueda sentar bien?", cuestionó Bernal. "Lo de los vídeos lo he sacado. Los que nos mandábamos", contestó Jennifer, provocando que el marbellí se pusiera en pie, enfadado, soltando un "que te den por el culo". "Esta niña es una bocazas de mierda y tiene que hablar de cosas del puto pasado, cuando yo estaba soltero, que a lo mejor a mi novia ni le viene ni le va", soltó Bernal, molesto, antes de manifestar su alivio por el hecho de que "es la última noche, porque eso es ir de malas, jugar sucio y es ser mala persona". "¿Para qué tienes que decirle tú a mi novia que si has tenido conversaciones cachondas, que si tú me has pasado vídeos, yo te he pasado vídeos o fotos, o no sé qué?", reprochó la pareja de Mba, contagiando su enfado a Jennifer.

"Le he hecho la cruz"

"¿Por qué me tiene que decir tu novia a mí cerda? ¿Cerda, yo de qué?", le recriminó la soltera, alterada. "Que yo hablo por mí, no hablo por mi novia. Mi novia es una maleducada, una malhablada y yo la tengo que regañar trescientas mil millones de veces", declaró Bernal. De hecho, el marbellí dejó claro sobre Jennifer y las demás solteras que habían acudido a la hoguera que "me parece supermal que os haya insultado y, cuando salga de aquí, se lo diré, porque yo al chaval que ha venido a hablar, le he dado la puta mano. Porque cuando hay que ser un caballero, hay que serlo, pero cuando hay que ser un hijo de puta, también se es". Un encontronazo tras el cual Bernal tomó una tajante decisión: "yo con Jenny tuve unas conversaciones cuando estaba soltero. Y sacarlas cuando no venían a cuento me ha parecido de mala persona y le he hecho la cruz".