El 10 de enero, Telecinco emitió la última gala de 'El debate de las tentaciones' antes del final de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'. Una ocasión en la que el programa contó con la presencia de Sandra Férriz en plató, donde la murciana, además de valorar su paso por el reality, pudo escuchar las palabras que Darío Sellés le había escrito antes de que arrancara la edición y que desataron sus lágrimas.

Sandra rompe a llorar al escuchar las palabras de cariño de Darío en 'El debate de las tentaciones'

Puesto que la ahora expareja abandonó el reality antes de que llegara a su recta final, las cartas que ambos se habían escrito al comienzo de la lectura no salieron a la luz, algo que solucionaron durante la visita de Férriz al debate, donde emitieron las palabras que Sellés le había dedicado. "Simplemente gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí, gracias por todo lo que me has enseñado", declaraba el alicantino, a lo que añadía que "quería decirte que el mayor regalo que me ha dado la vida ha sido conocerte, que me vas a tener para siempre. Que si un día te caes, ahí voy a estar yo para levantarte". "Eres lo mejor que me ha pasado. Atentamente, el amor de tu vida", concluía el texto escrito por Sellés, por el que su exnovia rompió a llorar.

"Creo que estamos viendo a una Sandra con la que más va a empatizar la gente. Me gusta que, cuando te has defendido, no has manchado la imagen de Darío para hacerlo", opinó entonces Suso Álvarez, quien apostó sobre la exnovia de Sellés que "creo que te has cuestionado". "Muchas personas en la vida han errado, pero cuestionarse es un paso para la evolución y te quiero dar la enhorabuena", concluyó el colaborador, antes de que la presentadora cediera la palabra a Eva, madre del alicantino. "Ellos se fueron con mucho amor. Han cometido muchos fallos y algunos muy fuertes. Va a ser una ruptura muy dolorosa", manifestó la mujer, emocionada.

Las madres de Sandra y Darío se rompen ante todo lo que ha pasado entre sus hijos



???? #TentacionesDBT9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/99UDwtEdAS — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 11, 2022

"Denota una gran inteligencia emocional"

Carmen, madre de Férriz, se mostró tan afectada como su exconsuegra, con la que se mostró de acuerdo antes de recalcar que "mi hija sufrió mucho también". "Como madre, estuve aquí hecha un toro, porque vi mucha injusticia hacia ella", confesó la madre de la murciana, al recordar la tensa defensa que hizo de su hija en un debate previo. "Yo considero que no hubo ninguna injusticia, tú hija ha admitido lo que hemos comentado estas semanas y está estupendo, porque denota una gran inteligencia emocional", intervino entonces Nagore Robles, quien destacó de Férriz que estuviera "siendo muy adulta y muy generosa. Me gusta ver esta Sandra". "Está muy bien que reflexiones y que hayas puesto a Darío en su sitio hoy. Te aplaudo, me gusta mucho la Sandra que veo hoy", coincidió Fani Carbajo.