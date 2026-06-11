Juan Echanove habla sobre su salida de 'Cuéntame cómo pasó': "Las cosas no se hicieron bien"

Por Fidel Conejero |

Cerca de una década después de abandonar 'Cuéntame cómo pasó', Juan Echanove ha vuelto a pronunciarse sobre una de las salidas más comentadas de la histórica ficción de TVE. El actor, que dio vida a Miguel Alcántara durante doce temporadas, visitó 'La noche de Aimar' en laSexta y recordó cómo vivió el final de su etapa en la serie.

La conversación surgió después de que el programa le mostrase unas cariñosas palabras de Ricardo Gómez, el inolvidable Carlitos de la ficción. Visiblemente emocionado, Echanove reaccionó entre risas: "Me ha emocionado el niño de los cojones". A continuación, recordó cómo fueron sus primeros encuentros con el actor cuando ambos coincidieron en los inicios de la producción.

"Cuando conocí a Ricardo en 'Cuéntame' estaban todo el rato jugando con una pelota por los pasillos. Abrí la puerta del camerino, puse el pie encima de la pelota y les dije: 'No sois niños, sois actores y estamos descansando. A la puta calle a jugar con la pelota'. Y Ricardo cogió la pelota y se fueron. Ese fue mi comienzo con Manuel Dios, con Santi Crespo y con Ricardo", relató.

"No lo pasé bien, porque estas cosas no se pasan bien"

Sin embargo, el momento más emotivo llegó al recordar elcuando abandonó la serie. "llegué a casa y me encontré. Había unay dentro había. Fue uno de losque me han hecho en la vida", confesó.

Posteriormente, Aimar Bretos quiso profundizar su abrupta salida de la serie, que en su momento generó numerosas especulaciones. Preguntado por si fue una experiencia complicada, Echanove reconoció que no lo pasó bien, aunque evitó cargar contra la serie.

"No fue jodido, porque lo jodido en esta profesión es no trabajar. Pero no lo pasé bien, porque estas cosas no se pasan bien", explicó. A continuación, fue más claro al valorar cómo se produjo su marcha: "En 'Cuéntame', sencillamente, yo creo que las cosas no se hicieron bien. Pero es un criterio muy particular".

El actor insistió en que no guarda ningún resentimiento hacia la ficción y se mostró agradecido por los años vividos en ella. "Yo en ningún momento me arrepiento de haber hecho 'Cuéntame'. Estoy muy agradecido a esa serie. Cuando todo iba bien, realmente era el sitio", afirmó.

Juan Echanove y Ana Arias son Miguel y Paquita en 'Cuéntame cómo pasó'

"Los motivos argumentales se dicen al principio de una temporada"

Bretos también le preguntó por la explicación oficial que se ofreció en aquel momento, cuando desde la producción se habló de "motivos argumentales" para justificar la muerte de Miguel Alcántara. Echanove fue tajante al respecto.

"No. No es que no me lo crea, es que yo sé que... bueno, motivos argumentales. Motivos argumentales no, porque los motivos argumentales se dicen al principio de una temporada, no de un día para otro", señaló antes de recordar cómo recibió la noticia. "Te dicen: 'Espérate, no te vayas a casa que fulano quiere hablar contigo'. Y te dicen: 'Oye, que te vamos a matar'. Eso no es un motivo argumental, eso es una putada".

Aun así, el intérprete asegura que terminó aceptando la situación con deportividad y que aquella decisión acabó abriéndole nuevas puertas profesionales. "Hay que aceptarla con naturalidad. Gracias a que dejé de trabajar en 'Cuéntame', he hecho una cantidad de trabajos después que, sin duda alguna, forman el tramo más interesante de mi vida".