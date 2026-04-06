Serie relacionada
Reina Roja
2024 - Act
España 1 temporada 7 capítulos
Suspense
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'Reina Roja', en imágenes 10 fotos
El fenómeno 'Reina Roja' podría haber seguido expandiéndose en Prime Video. A pesar de que la segunda temporada de la serie tiene previsto su estreno próximamente, el escritor de la saga, Juan Gómez-Jurado, ha revelado en una entrevista al diario Deia que rechazó una gran oferta económica de la plataforma para continuar ampliando el universo de su saga estrella, una de las más exitosas en el panorama español de los últimos años.
"Los de Amazon me dijeron: 'Eh, nos hemos quedado sin novelas que filmar. Así que, si fueras tan amable de ponernos otra, porque ya estamos en la tercera temporada de 'Reina Roja', nos vendría muy bien'. Me pusieron un cheque muy grande encima de la mesa que me vi obligado a rechazar", ha explicado el autor de obras como 'El paciente' o 'Mentira'. La intención de la compañía era la de continuar explotando el universo de la saga, pues la adaptación del bestseller se convirtió en un gran fenómeno dentro de la plataforma.
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El escritor ha alegado que, por motivos creativos, ha decidido dejar temporalmente de lado la saga tras quince años volcado en ella. "Les dije que iba a hacer otra cosa (...). No la he cerrado del todo, está en pausa", explicó el autor, que se ha convertido en uno de los escritores más influyentes del thriller en español.
La segunda temporada de 'Reina Roja'
Koldo Serra, el director de la serie, anunció en el festival Tenerife Noir que la nueva temporada tuvo un rodaje mucho más exigente que la anterior. "Son series muy duras porque son muy físicas. Lo mismo estás rodando debajo del metro de Madrid a cuatro grados, que en el Manzanares a menos cuatro con los actores metidos en el agua", reconoció Serra, que aseguró que fue "uno de los rodajes más duros" de su carrera.