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Audiencias El 'Grand Prix' vuelve a liderar y 'Punto Nemo' en Cuatro supera a 'Romi' en Telecinco

AUDIENCIAS LUNES 3 DE AGOSTO

El 'Grand Prix' vuelve a liderar y 'Punto Nemo' en Cuatro supera a 'Romi' en Telecinco

'En tierra lejana' consigue la segunda posición con un 11,5% y Antena 3 se lleva además el liderazgo del día con un 13,1%.

El 'Grand Prix' vuelve a liderar y 'Punto Nemo' en Cuatro supera a 'Romi' en Telecinco
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Martes 4 Agosto 2026 09:19 (hace 1 hora)

Audiencias Lunes 3 de Agosto de 2026

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    13,1%

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    12,4%

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    8,1%

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Nueva noche de liderazgo para el 'Grand Prix'. Tras la entrega especial emitida el domingo, el concurso presentado por Ramón García vuelve a imponerse en prime time con un 12,3% de cuota de pantalla y cerca de un millón de espectadores. Aun así, el formato acusa el desgaste de la doble emisión y pierde 3,7 puntos respecto al lunes anterior.

La segunda posición vuelve a ser para 'En tierra lejana', que firma un 11,5% y protagoniza una de las mayores subidas de la noche al mejorar 2,3 puntos respecto a hace una semana.

Vídeos FormulaTV

En las cadenas de Mediaset España, el estreno en abierto de 'Punto Nemo' en Cuatro debuta con un 6,3%, superando a 'Romi', que en su nueva ubicación en la noche de los lunes se conforma con un 5,4% en Telecinco, que se convierte en la última opción del prime time.

La igualdad también marca el duelo cinematográfico entre laSexta y La 2. Mientras "Por los pelos" registra un 5,5% de cuota de pantalla, "La gata sobre el tejado de zinc" logra imponerse por la mínima con un 5,6%.

Paul Newman y Elizabeth Taylor en "La gata sobre el tejado de zinc"
Paul Newman y Elizabeth Taylor en "La gata sobre el tejado de zinc"

Prime time

La 1

Grand Prix: presenta821.000 8,9%

Grand Prix958.000 12,3%

La 2

Trivial Pursuit325.000 3,9%

Cifras y letras546.000 5,9%

Cine clásico 459.000 5,6%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 851.000 9,2%

En tierra lejana783.000 11,5%

Cuatro

First Dates364.000 4,5%

Viajeros Cuatro 498.000 5,6%

Viajeros Cuatro 534.000 5,8%

Punto Nemo 479.000 6,3%

Telecinco

First Dates897.000 9,7%

Romi373.000 5,4%

laSexta

El intermedio: The very best466.000 5,0%

El taquillazo 357.000 5,5%

Mario Casas y Clara Lago en una escena de "Tengo ganas de ti"
Mario Casas y Clara Lago en una escena de "Tengo ganas de ti"

Late night

La 1

Grand Prix232.000 8,4%

La 2

Cine 155.000 3,7%

Metrópolis 57.000 2,9%

Festivales de verano 29.000 1,8%

Antena 3

En tierra lejana232.000 8,2%

Sportium Game Show96.000 6,0%

Cuatro

Punto Nemo 292.000 5,7%

Objetivo: París150.000 5,1%

Objetivo: París104.000 5,6%

Telecinco

Romi214.000 6,4%

Gran Madrid Show35.000 1,9%

laSexta

Cine 127.000 5,3%

Marta Calvó e Isabel Moreno en una escena de 'Sueños de libertad'
Marta Calvó e Isabel Moreno en una escena de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano941.000 11,9%

Valle Salvaje753.000 10,8%

La promesa806.000 11,9%

Malas lenguas710.000 11,0%

Aquí la Tierra724.000 10,5%

La 2

Saber y ganar543.000 6,3%

Grandes documentales290.000 3,7%

Mares supremos 290.000 3,7%

Cine 264.000 3,6%

Malas lenguas586.000 8,5%

Carreteras extremas 207.000 3,3%

Jeopardy158.000 2,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.162.000 14,0%

Yas verano659.000 9,5%

Pasapalabra1.229.000 17,8%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem534.000 6,8%

Lo sabe no lo sabe408.000 6,1%

Telecinco

El verano se mueve475.000 6,0%

¡De lunes a viernes!555.000 8,2%

¡Allá tú!741.000 10,9%

laSexta

Zapeando476.000 5,8%

Más vale tarde de verano336.000 4,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1315.000 18,2%

Entrevista 314.000 17,7%

Mañaneros 360477.000 15,8%

Mañaneros 360863.000 11,6%

La 2

Jardines con historia 14.000 2,1%

Jardines con historia 18.000 2,1%

Serengueti 3 25.000 2,1%

Pueblo de Dios 15.000 0,9%

El señor de los bosques 10.000 0,5%

El señor de los bosques 20.000 1,0%

El señor de los bosques 44.000 1,9%

Rutas bizarras 44.000 1,9%

Las rutas dAmbrosio 80.000 2,9%

Curro Jiménez 132.000 3,5%

El cazador116.000 1,9%

El cazador219.000 2,6%

Antena 3

Espejo público verano337.000 13,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 788.000 16,3%

La ruleta de la suerte1.507.000 21,6%

Cuatro

Love Shopping TV2.000 0,4%

¡Toma salami! 14.000 1,7%

Alerta Cobra 24.000 2,1%

Alerta Cobra 33.000 2,1%

Alerta Cobra 34.000 1,7%

En boca de todos287.000 9,4%

Telecinco

La mirada crítica254.000 13,8%

Entrevista 227.000 14,3%

Vamos a ver verano289.000 10,4%

El precio justo562.000 9,0%

laSexta

Equipo de investigación 22.000 3,1%

Equipo de investigación 43.000 3,8%

Aruser@s fresh140.000 7,2%

Al rojo vivo250.000 7,2%

Informativos

La sobremesa del lunes confirma el dominio de 'Antena 3 noticias 1', que mejora ligeramente hasta el 22,9% (+0,8 puntos respecto al mismo lunes de la semana anterior) y amplía su ventaja sobre 'Telediario 1', prácticamente plano en el 15,3% (-0,1 puntos). El movimiento más llamativo en la franja viene de 'Informativos Telecinco 15:00', que cede un punto hasta el 8,4%, mientras 'Noticias Cuatro 1' aprovecha para escalar hasta el 8,8% (+1,2 puntos), recortando distancias con Telecinco en la batalla por el tercer puesto.

En la noche, el vuelco más notable lo protagoniza 'Telediario 2', que se desploma 2,1 puntos hasta el 12,6% frente al 14,7% de hace siete días, cediendo terreno de forma significativa. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 21:00' remonta con fuerza: sube 1,8 puntos hasta el 9,4% y supera por primera vez en semanas a 'laSexta noticias 20h', que baja 0,7 puntos hasta el 6,8%. 'Antena 3 noticias 2' también retrocede, del 18,2% al 17,1% (-1,1 puntos), aunque mantiene con comodidad el liderazgo nocturno.

La 1

Telediario matinal174.000 21,9%

Informativo territorial 1812.000 13,7%

Telediario 11.341.000 15,3%

Informativo territorial 21.182.000 13,4%

Telediario 21.025.000 12,6%

Antena 3

Noticias de la mañana177.000 16,2%

Antena 3 noticias 12.030.000 22,9%

Antena 3 noticias 21.403.000 17,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1583.000 8,8%

El desmarque Cuatro 1369.000 4,2%

Noticias Cuatro 2388.000 5,9%

Telecinco

El matinal44.000 7,5%

El matinal113.000 13,4%

El matinal134.000 11,0%

Informativos Telecinco 15:00738.000 8,4%

Informativos Telecinco 21:00761.000 9,4%

laSexta

laSexta noticias 14h538.000 7,2%

laSexta noticias: Jugones437.000 4,9%

laSexta noticias 20h450.000 6,8%

laSexta noticias: Especial320.000 4,1%

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