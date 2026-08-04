El 'Grand Prix' vuelve a liderar y 'Punto Nemo' en Cuatro supera a 'Romi' en Telecinco

Por Redacción |

Nueva noche de liderazgo para el 'Grand Prix'. Tras la entrega especial emitida el domingo, el concurso presentado por Ramón García vuelve a imponerse en prime time con un 12,3% de cuota de pantalla y cerca de un millón de espectadores. Aun así, el formato acusa el desgaste de la doble emisión y pierde 3,7 puntos respecto al lunes anterior.

La segunda posición vuelve a ser para 'En tierra lejana', que firma un 11,5% y protagoniza una de las mayores subidas de la noche al mejorar 2,3 puntos respecto a hace una semana.

En las cadenas de Mediaset España, el estreno en abierto de 'Punto Nemo' en Cuatro debuta con un 6,3%, superando a 'Romi', que en su nueva ubicación en la noche de los lunes se conforma con un 5,4% en Telecinco, que se convierte en la última opción del prime time.

La igualdad también marca el duelo cinematográfico entre laSexta y La 2. Mientras "Por los pelos" registra un 5,5% de cuota de pantalla, "La gata sobre el tejado de zinc" logra imponerse por la mínima con un 5,6%.

Paul Newman y Elizabeth Taylor en "La gata sobre el tejado de zinc"

Prime time

La 1

Grand Prix: presenta821.000 8,9% Grand Prix958.000 12,3%

La 2

Trivial Pursuit325.000 3,9% Cifras y letras546.000 5,9% Cine clásico La gata sobre el tejado de zinc 459.000 5,6%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Melody 851.000 9,2% En tierra lejana783.000 11,5%

Cuatro

First Dates364.000 4,5% Viajeros Cuatro Valencia 498.000 5,6% Viajeros Cuatro Fuerteventura y La Gomera 534.000 5,8% Punto Nemo La llegada 479.000 6,3%

Telecinco

First Dates897.000 9,7% Romi373.000 5,4%

laSexta

El intermedio: The very best466.000 5,0% El taquillazo Por los pelos, una historia de autoestima 357.000 5,5%

Mario Casas y Clara Lago en una escena de "Tengo ganas de ti"

Late night

La 1

Grand Prix232.000 8,4%

La 2

Cine Larry Crowne, nunca es tarde 155.000 3,7% Metrópolis Maider López 57.000 2,9% Festivales de verano Festival de jazz de Vitoria-Gasteiz: Baldo Martínez Sexteto 29.000 1,8%

Antena 3

En tierra lejana232.000 8,2% Sportium Game Show96.000 6,0%

Cuatro

Punto Nemo Accidente cósmico 292.000 5,7% Objetivo: París150.000 5,1% Objetivo: París104.000 5,6%

Telecinco

Romi214.000 6,4% Gran Madrid Show35.000 1,9%

laSexta

Cine Tengo ganas de ti 127.000 5,3%

Marta Calvó e Isabel Moreno en una escena de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano941.000 11,9% Valle Salvaje753.000 10,8% La promesa806.000 11,9% Malas lenguas710.000 11,0% Aquí la Tierra724.000 10,5%

La 2

Saber y ganar543.000 6,3% Grandes documentales290.000 3,7% Mares supremos La carrera de las sardinas 290.000 3,7% Cine Profesiones salvajes 264.000 3,6% Malas lenguas586.000 8,5% Carreteras extremas Cerrando el círculo 207.000 3,3% Jeopardy158.000 2,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.162.000 14,0% Yas verano659.000 9,5% Pasapalabra1.229.000 17,8%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem534.000 6,8% Lo sabe no lo sabe408.000 6,1%

Telecinco

El verano se mueve475.000 6,0% ¡De lunes a viernes!555.000 8,2% ¡Allá tú!741.000 10,9%

laSexta

Zapeando476.000 5,8% Más vale tarde de verano336.000 4,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1315.000 18,2% Entrevista José Manuel Albares 314.000 17,7% Mañaneros 360477.000 15,8% Mañaneros 360863.000 11,6%

La 2

Jardines con historia Miramar-Cristina Enea 14.000 2,1% Jardines con historia Jardín de la Isla 18.000 2,1% Serengueti 3 Refugio 25.000 2,1% Pueblo de Dios El puente de Mittraphap 15.000 0,9% El señor de los bosques Cañada Juan Llanos 10.000 0,5% El señor de los bosques Castañar Villar de Acero 20.000 1,0% El señor de los bosques Cabeza Lobera 44.000 1,9% Rutas bizarras La casa de Dragón y la oveja siamesa 44.000 1,9% Las rutas dAmbrosio Melilla, sabor sin fronteras 80.000 2,9% Curro Jiménez Una larga ausencia 132.000 3,5% El cazador116.000 1,9% El cazador219.000 2,6%

Antena 3

Espejo público verano337.000 13,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Crema de verdura con tostadas de ajo negro 788.000 16,3% La ruleta de la suerte1.507.000 21,6%

Cuatro

Love Shopping TV2.000 0,4% ¡Toma salami! Real Academia de la Lengua Milenial 14.000 1,7% Alerta Cobra Dura escuela 24.000 2,1% Alerta Cobra Fin del trayecto 33.000 2,1% Alerta Cobra Prueba de fuego 34.000 1,7% En boca de todos287.000 9,4%

Telecinco

La mirada crítica254.000 13,8% Entrevista Juan Jesús Vivas 227.000 14,3% Vamos a ver verano289.000 10,4% El precio justo562.000 9,0%

laSexta

Equipo de investigación Booking: en el punto de mira 22.000 3,1% Equipo de investigación El boom de las caravanas 43.000 3,8% Aruser@s fresh140.000 7,2% Al rojo vivo250.000 7,2%

Informativos

La sobremesa del lunes confirma el dominio de 'Antena 3 noticias 1', que mejora ligeramente hasta el 22,9% (+0,8 puntos respecto al mismo lunes de la semana anterior) y amplía su ventaja sobre 'Telediario 1', prácticamente plano en el 15,3% (-0,1 puntos). El movimiento más llamativo en la franja viene de 'Informativos Telecinco 15:00', que cede un punto hasta el 8,4%, mientras 'Noticias Cuatro 1' aprovecha para escalar hasta el 8,8% (+1,2 puntos), recortando distancias con Telecinco en la batalla por el tercer puesto.

En la noche, el vuelco más notable lo protagoniza 'Telediario 2', que se desploma 2,1 puntos hasta el 12,6% frente al 14,7% de hace siete días, cediendo terreno de forma significativa. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 21:00' remonta con fuerza: sube 1,8 puntos hasta el 9,4% y supera por primera vez en semanas a 'laSexta noticias 20h', que baja 0,7 puntos hasta el 6,8%. 'Antena 3 noticias 2' también retrocede, del 18,2% al 17,1% (-1,1 puntos), aunque mantiene con comodidad el liderazgo nocturno.

La 1

Telediario matinal174.000 21,9% Informativo territorial 1812.000 13,7% Telediario 11.341.000 15,3% Informativo territorial 21.182.000 13,4% Telediario 21.025.000 12,6%

Antena 3

Noticias de la mañana177.000 16,2% Antena 3 noticias 12.030.000 22,9% Antena 3 noticias 21.403.000 17,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1583.000 8,8% El desmarque Cuatro 1369.000 4,2% Noticias Cuatro 2388.000 5,9%

Telecinco

El matinal44.000 7,5% El matinal113.000 13,4% El matinal134.000 11,0% Informativos Telecinco 15:00738.000 8,4% Informativos Telecinco 21:00761.000 9,4%

laSexta

laSexta noticias 14h538.000 7,2% laSexta noticias: Jugones437.000 4,9% laSexta noticias 20h450.000 6,8% laSexta noticias: Especial320.000 4,1%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas