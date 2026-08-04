El 'Grand Prix' vuelve a liderar y 'Punto Nemo' en Cuatro supera a 'Romi' en Telecinco

Audiencias Lunes 3 de Agosto de 2026
13,1%
12,4%
8,1%
6,1%
5,4%
4,4%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
Nueva noche de liderazgo para el 'Grand Prix'. Tras la entrega especial emitida el domingo, el concurso presentado por Ramón García vuelve a imponerse en prime time con un 12,3% de cuota de pantalla y cerca de un millón de espectadores. Aun así, el formato acusa el desgaste de la doble emisión y pierde 3,7 puntos respecto al lunes anterior.
La segunda posición vuelve a ser para 'En tierra lejana', que firma un 11,5% y protagoniza una de las mayores subidas de la noche al mejorar 2,3 puntos respecto a hace una semana.
- Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
- '120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
- Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
- Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
- Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
- Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
En las cadenas de Mediaset España, el estreno en abierto de 'Punto Nemo' en Cuatro debuta con un 6,3%, superando a 'Romi', que en su nueva ubicación en la noche de los lunes se conforma con un 5,4% en Telecinco, que se convierte en la última opción del prime time.
La igualdad también marca el duelo cinematográfico entre laSexta y La 2. Mientras "Por los pelos" registra un 5,5% de cuota de pantalla, "La gata sobre el tejado de zinc" logra imponerse por la mínima con un 5,6%.
Prime time
Grand Prix: presenta821.000 8,9%
Grand Prix958.000 12,3%
Trivial Pursuit325.000 3,9%
Cifras y letras546.000 5,9%
Cine clásico 459.000 5,6%
El hormiguero 20 años juntos 851.000 9,2%
En tierra lejana783.000 11,5%
First Dates364.000 4,5%
Viajeros Cuatro 498.000 5,6%
Viajeros Cuatro 534.000 5,8%
Punto Nemo 479.000 6,3%
First Dates897.000 9,7%
Romi373.000 5,4%
El intermedio: The very best466.000 5,0%
El taquillazo 357.000 5,5%
Late night
Grand Prix232.000 8,4%
Cine 155.000 3,7%
Metrópolis 57.000 2,9%
Festivales de verano 29.000 1,8%
En tierra lejana232.000 8,2%
Sportium Game Show96.000 6,0%
Punto Nemo 292.000 5,7%
Objetivo: París150.000 5,1%
Objetivo: París104.000 5,6%
Romi214.000 6,4%
Gran Madrid Show35.000 1,9%
Cine 127.000 5,3%
Sobremesa y tarde
Directo al grano941.000 11,9%
Valle Salvaje753.000 10,8%
La promesa806.000 11,9%
Malas lenguas710.000 11,0%
Aquí la Tierra724.000 10,5%
Saber y ganar543.000 6,3%
Grandes documentales290.000 3,7%
Mares supremos 290.000 3,7%
Cine 264.000 3,6%
Malas lenguas586.000 8,5%
Carreteras extremas 207.000 3,3%
Jeopardy158.000 2,3%
Sueños de libertad1.162.000 14,0%
Yas verano659.000 9,5%
Pasapalabra1.229.000 17,8%
Todo es mentira: Summer tem534.000 6,8%
Lo sabe no lo sabe408.000 6,1%
El verano se mueve475.000 6,0%
¡De lunes a viernes!555.000 8,2%
¡Allá tú!741.000 10,9%
Zapeando476.000 5,8%
Más vale tarde de verano336.000 4,9%
Mañana
La hora de La 1315.000 18,2%
Entrevista 314.000 17,7%
Mañaneros 360477.000 15,8%
Mañaneros 360863.000 11,6%
Jardines con historia 14.000 2,1%
Jardines con historia 18.000 2,1%
Serengueti 3 25.000 2,1%
Pueblo de Dios 15.000 0,9%
El señor de los bosques 10.000 0,5%
El señor de los bosques 20.000 1,0%
El señor de los bosques 44.000 1,9%
Rutas bizarras 44.000 1,9%
Las rutas dAmbrosio 80.000 2,9%
Curro Jiménez 132.000 3,5%
El cazador116.000 1,9%
El cazador219.000 2,6%
Espejo público verano337.000 13,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 788.000 16,3%
La ruleta de la suerte1.507.000 21,6%
Love Shopping TV2.000 0,4%
¡Toma salami! 14.000 1,7%
Alerta Cobra 24.000 2,1%
Alerta Cobra 33.000 2,1%
Alerta Cobra 34.000 1,7%
En boca de todos287.000 9,4%
La mirada crítica254.000 13,8%
Entrevista 227.000 14,3%
Vamos a ver verano289.000 10,4%
El precio justo562.000 9,0%
Equipo de investigación 22.000 3,1%
Equipo de investigación 43.000 3,8%
Aruser@s fresh140.000 7,2%
Al rojo vivo250.000 7,2%
Informativos
La sobremesa del lunes confirma el dominio de 'Antena 3 noticias 1', que mejora ligeramente hasta el 22,9% (+0,8 puntos respecto al mismo lunes de la semana anterior) y amplía su ventaja sobre 'Telediario 1', prácticamente plano en el 15,3% (-0,1 puntos). El movimiento más llamativo en la franja viene de 'Informativos Telecinco 15:00', que cede un punto hasta el 8,4%, mientras 'Noticias Cuatro 1' aprovecha para escalar hasta el 8,8% (+1,2 puntos), recortando distancias con Telecinco en la batalla por el tercer puesto.
En la noche, el vuelco más notable lo protagoniza 'Telediario 2', que se desploma 2,1 puntos hasta el 12,6% frente al 14,7% de hace siete días, cediendo terreno de forma significativa. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 21:00' remonta con fuerza: sube 1,8 puntos hasta el 9,4% y supera por primera vez en semanas a 'laSexta noticias 20h', que baja 0,7 puntos hasta el 6,8%. 'Antena 3 noticias 2' también retrocede, del 18,2% al 17,1% (-1,1 puntos), aunque mantiene con comodidad el liderazgo nocturno.
Telediario matinal174.000 21,9%
Informativo territorial 1812.000 13,7%
Telediario 11.341.000 15,3%
Informativo territorial 21.182.000 13,4%
Telediario 21.025.000 12,6%
Noticias de la mañana177.000 16,2%
Antena 3 noticias 12.030.000 22,9%
Antena 3 noticias 21.403.000 17,1%
Noticias Cuatro 1583.000 8,8%
El desmarque Cuatro 1369.000 4,2%
Noticias Cuatro 2388.000 5,9%
El matinal44.000 7,5%
El matinal113.000 13,4%
El matinal134.000 11,0%
Informativos Telecinco 15:00738.000 8,4%
Informativos Telecinco 21:00761.000 9,4%
laSexta noticias 14h538.000 7,2%
laSexta noticias: Jugones437.000 4,9%
laSexta noticias 20h450.000 6,8%
laSexta noticias: Especial320.000 4,1%