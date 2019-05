Juanra Bonet recuerda su peor momento en '¡Boom!': "La muerte de José Pinto, de Los Lobos, fue un mazazo"

Como todo invitado a 'laSexta Noche', Juanra Bonet ha repasado su trayectoria profesional, que se ha centrado en los últimos años en '¡Boom!'. Como presentador del concurso de Antena 3, sus recuerdos estaban plagados de momentos fundamentalmente divertidos, aunque también ha habido otros más complicados, como la muerte de José Pinto, integrante de Los Lobos.

Juanra Bonet en 'laSexta Noche', recordando a José Pinto de Los Lobos

"Fue un mazazo", recuerda Bonet, que todavía tiene en la mente esa mañana del 27 de febrero de 2019: "Habíamos grabado un programa, el primero de la mañana. Íbamos a grabar el segundo, y en ese impasse en que te ponen el micro y tal vas mirando el móvil, vas mirando Twitter...". En efecto, fueron las redes sociales las primeras que alertaron al presentador del fallecimiento, aunque en un primer momento no se lo podía creer: "Me sorprendió la fuente y empecé a buscar. Cada vez vi más fuentes. Me fui corriendo a hablar con la directora".

Los Lobos también se encontraban en el plató cuando conocieron las tristes noticias. Hacía meses que José Pinto había abandonado el ya legendario equipo de concursantes, dejando su puesto a Alberto Sanfrutos, pero fueron las llamadas que recibieron las que confirmaron al resto del equipo del programa que la información era cierta. "Todo se desencadenó en minutos", recordaba Juanra Bonet entre Iñaki López: "Nos quedamos todos casi como ahora, balbuceando, sin palabras, y suspendimos la grabación".

Último adiós

Aunque se cancelase el programa del día, todavía quedaba algo por grabar, como recordaba el espectador del espacio: "Grabamos una despedida para el programa que se emitía esa noche. Sin público ni nada, nosotros cinco, sin preparar nada". Bonet ha explicado que necesitaban contextualizar ese programa, que tenía un ambiente festivo, con la noticia que ya era de dominio público. Pese a todo, no fue fácil de hacer aquella pequeña pieza: "Nos tiembla la voz a todos, porque era una persona muy querida, que pasó muchísimo tiempo con nosotros, y es una pena".

Abandono inoportuno

Recordando la trayectoria de José Pinto por el programa, el cómico reflexionaba sobre todo de su abandono: "Dejó el programa por motivos personales. Nunca preguntas cuando te dicen eso, lógicamente. Pero claro, luego piensas, y especulas". Su principal lamento es el poco tiempo que tuvo para vivir tranquilamente en su pueblo, Casillas de Flores, tal y como siempre quiso: "Qué lástima cómo lo deja, se lleva una parte del dinero y casi no lo ha podido disfrutar".