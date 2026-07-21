Por Diego López |

Malas noticias para Paramount. Un juez federal ha aceptado la petición de una coalición de 12 Estados de Estados Unidos para paralizar temporalmente la compra de Warner Bros. Discovery por 111 millones de dólares.

La decisión se toma después de que la semana pasada estos 12 Estados denunciaran la compra. Ahora, la medida de emergencia paraliza la operación durante 14 días. El próximo 3 de agosto el juzgado decidirá si acepta la orden preliminar que paralizaría la compra hasta que el caso sea juzgado.

Todo se reduce a una disputa sobre si esta compra es o no contraria a la ley al restringir considerablemente la competencia. El Gobierno de Donald Trump ya ha dado el visto bueno a la operación, pero varios Estados no están de acuerdo con esta decisión.

El fiscal general de California, uno de los Estados que más se oponen a esta compra, ha calificado la noticia de una "primera victoria en nuestro caso para". "La historia ya nos ha contado el cuento de lo que pasa cuando poca gente tiene mucho poder en mercados que son vitales para los americanos: menos oportunidades para más gente, peores productos y peores servicios", ha añadido.

Paramount, por su parte, opina todo lo contrario, y asegura que la fusión es "legal, pro-competitiva, y beneficiará a consumidores, creadores, trabajadores y a la industria del entretenimiento. Continuaremos a defender vigorosamente la transacción".

Fecha clave: 30 de septiembre

Tanto Paramount como la Justicia son conscientes de que si la operación no se para ahora, deshacerla será tremendamente complicado, "dada la consolidación anticipada de operaciones, la compartición de información sensible así como el despido o reasignación de trabajadores", opina la jueza.

Por su parte, Paramount puede permitirse estos litigios hasta una fecha clave: el próximo 30 de septiembre. A partir de ese día, según el acuerdo firmado, deberá indemnizar a los accionistas de Warner con 650 millones de dólares por trimestre que se retrase la operación, o 6,9 millones de dólares por día de retraso.

Si el próximo 3 de agosto decide aceptarse la orden que paralizaría la compra hasta que el caso quede resuelto sería una tragedia para Paramount, ya que los Estados han pedido a la corte empezar el proceso el año que viene, lo que anticipa por lo menos dos trimestres de retraso en la operación.

Paramount, por su parte, ha ofrecido al juzgado retrasar la compra hasta un mes si son capaces de tomar una decisión final antes del 30 de septiembre.

Por otro lado, se espera que la Unión Europea tomase una decisión sobre la fusión este mismo martes, con bastante posibilidades de aprobarla, aunque la aprobación podría venir acompañada de condiciones.