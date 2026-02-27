Por Alejandro Rodera |

La industria del entretenimiento ha dado otro vuelco. Casi tres meses después de confirmarse el acuerdo entre Netflix y Warner Bros. Discovery por el cual la primera compañía adquiría una parte sustancial de los activos de la segunda a cambio de 82.700 millones de dólares, se ha producido un viraje que ha sacado a la plataforma roja de la ecuación debido a la insistencia (y el incremento de la oferta) de Paramount Skydance.

La empresa liderada por David Ellison no ha cejado en ningún momento en su empeño por hacerse con la histórica major. De hecho, el pacto anunciado entre Netflix y Warner Bros. Discovery no desalentó a Ellison, que cargó duramente contra esa alianza y fue elevando su propuesta inicial para embaucar a los accionistas de WBD. Finalmente, la última oferta, que valora en 31 dólares en efectivo cada acción, ha convencido a la multinacional de David Zaslav y ha provocado la salida de Netflix, que no ha querido entrar en una guerra de pujas con Paramount.

El acuerdo con Paramount afecta a franquicias como 'Juego de Tronos' o 'Harry Potter'

A diferencia del acuerdo con Netflix, que contemplaba la compra de Streaming & Studios (Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO, HBO Max y el amplio catálogo de contenidos pasados), el alcanzado con Paramount afecta a la empresa al completo, por lo que engloba también marcas como CNN o Discovery+. En el caso de que la transacción llegue a buen puerto, tendría un valor patrimonial de 78.000 millones de dólares y un valor empresarial de 108.000 millones de dólares. En total, se estima que la oferta ronda los 111.000 millones de dólares, cubriendo también los 33.000 millones de dólares de la deuda actual de WBD.

La división cinematográfica de Warner Bros. también se vería afectada por el pacto

La reacción de Netflix

Pese a que contaba con cuatro días para igualar la oferta de Paramount, Netflix ha preferido salirse del proceso de adquisición. "La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con un camino firme de cara a la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados y, por el precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no resulta atractivo a nivel financiero, así que rechazamos igualar la puja de Paramount Skydance", reza el comunicado emitido por Ted Sarandos y Greg Peters, CEOs de Netflix, que rechaza la compra "a cualquier precio".