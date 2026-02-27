La industria del entretenimiento ha dado otro vuelco. Casi tres meses después de confirmarse el acuerdo entre Netflix y Warner Bros. Discovery por el cual la primera compañía adquiría una parte sustancial de los activos de la segunda a cambio de 82.700 millones de dólares, se ha producido un viraje que ha sacado a la plataforma roja de la ecuación debido a la insistencia (y el incremento de la oferta) de Paramount Skydance.
La empresa liderada por David Ellison no ha cejado en ningún momento en su empeño por hacerse con la histórica major. De hecho, el pacto anunciado entre Netflix y Warner Bros. Discovery no desalentó a Ellison, que cargó duramente contra esa alianza y fue elevando su propuesta inicial para embaucar a los accionistas de WBD. Finalmente, la última oferta, que valora en 31 dólares en efectivo cada acción, ha convencido a la multinacional de David Zaslav y ha provocado la salida de Netflix, que no ha querido entrar en una guerra de pujas con Paramount.
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
A diferencia del acuerdo con Netflix, que contemplaba la compra de Streaming & Studios (Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO, HBO Max y el amplio catálogo de contenidos pasados), el alcanzado con Paramount afecta a la empresa al completo, por lo que engloba también marcas como CNN o Discovery+. En el caso de que la transacción llegue a buen puerto, tendría un valor patrimonial de 78.000 millones de dólares y un valor empresarial de 108.000 millones de dólares. En total, se estima que la oferta ronda los 111.000 millones de dólares, cubriendo también los 33.000 millones de dólares de la deuda actual de WBD.
La reacción de Netflix
Pese a que contaba con cuatro días para igualar la oferta de Paramount, Netflix ha preferido salirse del proceso de adquisición. "La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con un camino firme de cara a la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados y, por el precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no resulta atractivo a nivel financiero, así que rechazamos igualar la puja de Paramount Skydance", reza el comunicado emitido por Ted Sarandos y Greg Peters, CEOs de Netflix, que rechaza la compra "a cualquier precio".