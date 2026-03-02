HBO Max se fusionará con Paramount+ tras la adquisición de Warner Bros. Discovery

Por Alejandro Rodera |

El futuro de HBO Max sigue siendo incierto. Cuando Netflix anunció en diciembre que adquiriría parte de los activos de Warner Bros. Discovery, tan solo se apuntó que se añadirían los contenidos de su plataforma rival, sin llegar a detallar cómo se acometería esa abundante transfusión. No obstante, cualquier plan quedó anulado cuando Paramount Skydance saboteó la compra el viernes 27 de febrero.

La compañía liderada por David Ellison tomó la delantera a Netflix con una propuesta económica más contundente, la cual rondaría los 111.000 millones de dólares y le proporcionaría el portfolio completo de activos de Warner Bros. Discovery. Entre esas propiedades se encuentra, obviamente, HBO Max, que se someterá a otro viraje si el procedimiento se materializa.

El contenido de HBO Max se unirá al de Paramount+

"Planeamos combinar los dos servicios, lo que nos proporcionaría algo más de 200 millones de suscriptores", ha expresado Ellison, como recoge Variety, en una llamada con los accionistas. Dentro de ese montante, que no tendría en cuenta el solapamiento entre los servicios de Paramount y su actual rival, se incluyen los más de 131 millones de suscriptores de HBO Max, que se ha establecido como una marca más global que Paramount+.

Paramount+ también se verá alterada en esta marea de cambios

El futuro de HBO

De hecho, Paramount+ tiene un alcance relativamente limitado, ya que en múltiples territorios opera a través de otras compañías y, el servicio surgido de la colaboración entre Paramount y Comcast. Por tanto, está por ver cómo se completaría la compleja fusión, aunque Ellison ya apunta alto: "".

En cualquier caso, aunque no se ha confirmado si HBO Max se diluirá dentro de una marca genérica de Paramount, sí se ha asegurado que su pieza fundamental, HBO, se mantendrá intacta. La cadena de pago detrás de 'Juego de Tronos', 'Los Soprano' o la futura serie de 'Harry Potter' preservará su integridad o, al menos, eso anticipa Ellison. "Planeamos que opere de forma independiente para que HBO pueda hacer lo que tan bien se les da. Han construido una marca fenomenal. Son líderes y queremos que sigan así", ha sentenciado el ejecutivo.