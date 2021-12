La noche del domingo 5 de diciembre, la décimo tercera gala de 'Secret Story: La noche de los secretos' a cargo de Jordi González terminó con la casa muy caliente, cuando Julen de la Guerra y Cristina Porta se enzarzaron en una disputa en la que se vio salpicado Luca Onestini y que incluso propició que saltara Sandra Pica, con el fin de lanzar una advertencia al italiano sobre las posibles intenciones de su actual pareja dentro de la casa.

Cristina Porta y Julen de la Guerra discuten en 'Secret Story'

El programa puso el punto final a la gala mostrando los porcentajes de los cuatro nominados, uno de los cuales contaba con más del 91% de los votos en su contra, por lo que el presentador quiso conocer la opinión de los concursantes, momento en el que Porta confesó que deseaba que dicha cifra perteneciera a De la Guerra, antes de hacer referencia a un comentario anterior del madrileño, en el que manifestaba "que le estoy haciendo la tres catorce a Luca", en los posicionamientos. "Supongo que es lo que te gustaría", apuntó la catalana. "No, es lo que pienso", replicó el aludido.

"Te puedo pedir consejo, porque tú te dedicas a esto, a vender en televisión historias de amor", lanzó además Porta, tras lo cual matizó casi de inmediato que "yo no opino de vuestra relación, pero él ha estado conociendo a chicas en televisión". "Solo digo que me enseñes a fingir solo lo bueno, porque para mí, lo que he sentido fuera, que yo nunca he tenido una relación pública, siento cosas cosas buenas y malas y, para mí, el amor a veces también es no comprenderse", prosiguió la concursante, antes de dar la "enhorabuena a todos los que juzgáis mi historia de amor si vuestras relaciones son perfectas. La mía, no, y eso no significa que no lo quiera. Lo quiero muchísimo, así que métete en tu relación, si puede ser".

"Cristina ya no necesita a Luca"

Sandra Pica se enfrenta a Cristina Porta en 'Secret Story'

"El otro día te estuviste descojonando de la decisión que tomé y, ¿sabes lo que te está pasando con Luca ahora mismo? Se llama justicia poética", declaró De la Guerra, en referencia a su decisión de no cambiar las nominaciones y, por ello, no salvar a Pica. Una situación ante la que Porta había comentado a Onestini que, de darse esa situación entre ellos, "te mataría", lo que despertó risas entre la pareja, y que en opinión del madrileño se había dado la vuelta con el distanciamiento entre el italiano y Porta tras las últimas nominaciones. "Luca se ríe, pero quien suelta el comentario, eres tú. La vida es así, no te puedes reír de nadie, porque la semana siguiente, vas tú. Y es lo que te ha pasado a ti", declaró el madrileño, quien reiteró que "mi opinión es que le hiciste la tres catorce a Miguel, a Adara y, ahora, se lo estás haciendo a Luca".

"¿Me lo dices como asesor del amor?", lanzó la catalana, con cierta sorna. "Yo soy tronista. Y las tres veces me fui solo, imagínate lo bien que me ha ido en el amor. Igual que tú sueltas un chistecito y te ríes de mí, yo podré opinar lo que me salga de las pelotas", contestó De la Guerra, para después añadir que "no lo entiende nadie, que busques un problema donde no lo hay, para dejarlo como el culo". "Todo el mundo tiene diferencias, pero tú eres una persona que si Luca no viene a comerte el culo, tú no te bajas del burro, porque lo estamos viendo", intervenía entonces una enfadada Pica, quien incluso se puso en pie para soltar que "ahora si voy a malmeter" y dirigirse a Onestini, ante quien manifestó que "pienso que se está acabando esto y ya no te necesita".