En el late night del domingo 5 de diciembre, Jordi González volvió a ponerse al frente de una nueva entrega de 'Secret Story: La noche de los secretos', en la que el presentador contó, entre los colaboradores, con la presencia de Miguel Frigenti y Sofía Cristo. Aunque ambos volvieron a manifestar opiniones contrarias en diversos aspectos a lo largo de la gala, fue en la recta final cuando los antiguos conflictos resurgieron entre los dos, desatando una fuerte disputa en la que incluso se dejó caer la posibilidad de resolver ciertos asuntos en los juzgados.

Miguel Frigenti y Sofía Cristo se enfrentan en 'Secret Story'

El conflicto entre ambos exconcursantes resurgió cuando Frigenti criticó las declaraciones de Cristina Porta sobre él: "me alegro de ver estos Cubos, porque me echó un discurso moralista diciendo que nunca había hablado de mí, llamándome oscuro". "No tienen nada que ver sus Cubos con los tuyos. Creo que el trasfondo es diferente: ella habla desde el dolor y tú hablas desde la crueldad", opinó entonces Cristo, quien hizo referencia al hecho de que la palabra despiadado "te va muy bien, porque lo eres cada vez que hablas de un compañero en ese Cubo". Frigenti señaló entonces que "creo que no estás viendo el concurso, porque en esta segunda parte, no he criticado a nadie", razón por la que Cristo replicó que "en esta segunda parte, obviamente has entrado de otra manera porque si entrabas como en la primera, no te abrían ni la puerta", reavivando la tensión. "A la que se la echó por la puerta de atrás, fue a ti", lanzó entonces el manchego, al recordar la expulsión disciplinaria de su compañera tras su agresión.

"Te pones aquí dando lecciones de moral, cuando eres la primera que tiene que hacer autocrítica", añadía Frigenti, a lo que la madrileña apuntó que ya había realizado "mucha" tras su paso por el reality. "Te recuerdo que Sofía te pidió perdón, os abrazasteis. Se supone que ya lo habéis superado", intervino entonces el presentador, ante lo que Frigenti apostó por que "fue un falso perdón". "Lo has hecho en los 'Sábado deluxe', te has despachado a gusto. Ahí se ve tu capacidad de empezar de cero", criticó el exconcursante. Lejos de rebajar la tensión, Cristo comentó con ironía que "no me importa que me hayan echado por esa 'brutal paliza' que te di a ese 'maltratador psicológico', que es lo que tú eres", ante lo que el aludido defendió que "yo no te he vendido en un plató en la vida, esa es la diferencia entre tú y yo". "Vamos a hablar con claridad, que hablas con esa superioridad en plan terapeuta: si lo que me hiciste, te lo hago yo a ti, no vuelvo a pisar Mediaset en la vida", confesó Frigenti, sin tapujos.

"Eres el primero que no debería estar aquí"

"Lo que tú tienes que hacer es cambiar de terapeuta, que no te va nada bien", señaló Cristo, en un momento de la discusión. "Si yo fuera madre de alguien con problemas, a la última persona a la que llevaría a mi hijo, sería a ti con lo que has hecho en este programa, que no te has sabido controlar", declaró por su parte Frigenti, quien incluso se lanzó a asegurar, al recordar su agresión, que "lo que la gente no sabe es que esta señora me clavó las uñas y me estampó una botella de agua en la cabeza". "No te estampó ninguna botella en ninguna cabeza. No quiero que mientas", intervino entonces González, tajante, mientras Cristo aseguraba que "te voy a demandar, porque has mentido". "Tú eres el primero que no debería estar aquí sentado, pero la productora decide", añadía la madrileña, ante un tranquilo Frigenti, consciente de que "el vídeo está en redes sociales".

"Tú lo que haces con el trauma que has pasado, es machacar y destrozar a la gente con el bullying", acusó además Cristo, durante el encontronazo, ante lo que el manchego aseguró que "no tienes la capacidad para hacerme daño". "Luego venías a suplicar para hacer las paces porque lo estabas pasando muy mal y aprovechas cuando entro aquí para ponerme verde, porque eres una mentirosa y una rencorosa", desveló Frigenti. La madrileña declaró entonces que "no sé qué clase de amarre le habrás hecho a tu novio para que una persona así pueda estar contigo, porque no hay quien te aguante". Cristo recordó también los polémicos vídeos que el manchego protagonizó con su madre años atrás: "lo que hacéis es explotar vidas, porque sois malas personas", para después animar a su compañero a que se pusiera "tapones en los oídos" cuando este mostró su hastío. "Póntelo tú en la boca, para no decir tanta tontería", replicó el aludido, antes de que González continuara la gala.