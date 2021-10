Juls Janeiro, contra 'Sálvame': "El feminismo lo usáis cuando queréis"

En el momento en el que se supo que Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, se había sometido a una operación de cirugía estética para aumentarse el pecho, Belén Esteban no pudo contenerse en 'Sálvame' y cargó sin piedad contra el padre de su hija Andrea, indicando que el extorero no había prestado la misma atención a sus dos hijas, dándole más facilidades a Julia Janeiro que a la hija de la colaboradora de Telecinco.

Juls Janeiro

Tras aquel enfado en directo, 'Sálvame' ha hecho una guardia cerca de la casa de la joven de 18 años para preguntarle sobre las polémicas que la rodean. A pesar de la insistencia de la reportera del formato producido por La Fábrica de la Tele, Janeiro tan solo ha dado una clara y contundente declaración: "El feminismo lo usáis cuando queréis", sentenciaba, sin volver a contestar a nada más.

Las palabras de Juls Janeiro han sentado como un jarro de agua fría en el plató de 'Sálvame', provocando la reacción inmediata de Carlota Corredera: "Cuando quieras, quedamos y te explico lo que es el feminismo. No hemos utilizado el feminismo de manera selectiva. ¿Qué necesitas saber de feminismo? Yo te echo una mano. No sé qué concepto tiene del feminismo. Si hay que explicárselo a su madre, también lo hago, no hay problema", decía la presentadora.

Una frase de su madre

Para aclarar lo ocurrido, David Valldeperas ha arrojado luz al asunto comentando que la frase de Julia Janeiro ya la había pronunciado su madre unos días atrás. "La semana pasada, Campanario pidió que dejásemos a su hija en paz. Utilizó esta misma frase que ha utilizado Julia Janeiro. Decidimos no emitir esas declaraciones", explicaba. Por su parte, Belén Esteban tan solo ha comentado que la operación le ha quedado muy bien: "Tiene el pecho muy bonito", decía, sincera.