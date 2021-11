La pugna entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco continúa siendo un principal foco de interés en la actualidad del periodismo del corazón. Todo estalló por los aires con la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', donde la madrileña se abrió en canal y relató los momentos más amargos de su vida, en los cuales estaba muy presente el que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP 7'. Carrasco cargó duramente contra su exmarido e incluso evidenció algunas pruebas respecto a ciertas situaciones que se dieron en el pasado.

Una de ellas tenía que ver con una supuesta infidelidad a Flores. El malagueño defendió en su día que entró en la casa de la hija de Rocío Jurado buscando a su supuesto amante, pero lo cierto es que la colaboradora no dudó en mostrar un acta notarial con una declaración de la mujer del servicio que trabajaba por aquel entonces en la vivienda familiar. La empleada en cuestión aseguró que él había dejado la puerta abierta a propósito para que los fotógrafos la vieran y, además, señaló que el propio Flores le ofreció dinero para marcharse a Santo Domingo si apoyaba su versión.

La docuserie se convirtió en un fenómeno televisivo durante su emisión, si bien el conflicto entre ambos sigue estando muy vivo. Una de las últimas personas que ha querido opinar al respecto fue Karmele Marchante, quien asegura no estar posicionada a favor de ninguno en este enfrentamiento: "Yo respecto a este tema soy bastante crítica, porque aquí hay muchas luces y muchas sombras, pero no estoy ni con la marea azul ni con la fucsia", señala en unas declaraciones para La razón. De igual modo, llama "sumisa" a Carrasco y se muestra tajante contra Fidel Albiac: "Rociíto se ha criado en un ambiente desestructurado y, además, es una mujer sumisa a Fidel".

Su etapa en Telecinco la dejó marcada

"Durante un tiempo, fue sumisa con Antonio David y es siempre sumisa a quien le dice lo que tiene que hacer y a Fidel. Él administra su dinero y el es el que corta y pincha". Por otro lado, la periodista no quiso dejar pasar esta charla para describir lo dura que fue su etapa en Telecinco, donde nunca llegó a conectar con sus compañeros: "Lo he superado, pero me costó mucho porque se me hizo mucho daño. Me maltrataron, me hicieron bullying, tenía un subdirector acosador, etc. [....] Ni tengo ni nunca tuve relación con la gente del plató porque había mucha falsedad y maldad y era algo que no me interesaba", concluye la tarraconense, a quien sus seguidores pueden ver en su canal de YouTube.