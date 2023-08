Por Sergio Navarro |

A lo largo de sus seis temporadas 'Perdidos' contó con una infinidad de personajes. Arrancó con los viajeros del vuelo 815 de Oceanic, pero pronto conocimos que no estaban solos. Cada temporada iba sumando personajes, tanto protagonistas como secundarios, y si hacemos memoria nos vienen un montón de ellos a la mente.

El pequeño Jacob...

Kenton Duty como Jacob en 'Lost' y en la actualidad

Sin embargo, aunque nos acordamos de Jacob y del Humo Negro, pocos recuerdan las entregas que nos trasladaban al pasado y estos dos hermanos eran unos preadolescentes de unos 13 años de edad. Los actores queLo cierto es que aunque trabajaron en esta serie con tantos millones de espectadores alrededor del mundo y una gran proyección, no han seguido muy ligados a la interpretación.

Comencemos por Kenton Duty, al joven actor que vimos en cuatro capítulos dando vida a Jacob (Mark Pellegrino era en la versión adulta). Nacido el 12 de mayo de 1995, Duty estuvo en la temporada final de 'Perdidos', concretamente en los capítulos 4, 12, 15 y 16. Pero este no fue su debut televisivo, pues ya participó desde 2006 en varias entregas de 'The Tonight Show with Jay Leno' y en un capítulo de 'Caso abierto'.

Su papel más largo llegaría a la vez que el de 'Lost'. Desde 2010 hasta el 2012 fue uno de los protagonistas de 'Shake It Up!' junto a Zendaya, llegando a trabajar en casi medio centenar de capítulos. Después llegaría 'Jimmy Kimmel Live!', muchas participaciones en cortometrajes (también dirigiendo), interpretación en TV Movies, y lo último que ha hecho como actor fue 'The Nameless' en 2022.

En lo personal, y siguiendo sus redes sociales, comprobamos que Duty ya no tiene nada que ver con aquel niño que todos vimos en la famosa isla. Ahora luce una melena rubia, se ha casado con una mujer y no olvida su personaje en la serie que emitió ABC, pues como vemos en la imagen muestra orgulloso el funko de Jacob.

...y el pequeño Humo Negro

Ryan Hanson Bradford como el Hombre de Negro en 'Lost' y más recientemente

Por su parte, al Humo Negro, el némesis de Jacob, en su época preadolescente solo lo vimos en un capítulo, concretamente en el de "Across the Sea". Quien le dio vida era Ryan Hanson Bradford y nació 11 de abril de 1995, justo un mes antes que su hermano ficticio. En cambio, en la versión adulta lo interpretó Titus Welliver durante tres capítulos.

Centrándonos en Hanson Bradford, antes de participar en esta película estuvo en proyectos que también tuvieron gran relevancia, como 'Carnivàle', 'The Tonight Show with Jay Leno', 'Embrujadas' o poniendo voz en la película "Stuart Little 3". Pero tras participar en 'Perdidos' no llegó ningún otro gran proyecto audiovisual, aunque sí que participó en cortometrajes e incluso probó otras facetas como la iluminación. Eso sí, disfruta con su grupo Allie Kay Band y vive bastante despegado de las redes sociales.

Así eran Jacob y del Humo Negro

En 'Perdidos' pudimos conocer en la temporada final de 'Perdidos' a Jacob (adulto), quien era una figura de autoridad y se encontraba a cargo de la isla siendo quien la protegía. Por lo visto, vivía allí desde el siglo I y tenía el don de controlar ciertos acontecimientos siendo quien eligió a los que tenían que volar hasta su isla.

En la otra cara de la moneda, su hermano era todo lo contrario. Nació también en el siglo I en la isla, quien le arrojó al Corazón de la Isla convirtiéndose así en el Humo Negro. De esta manera se manifestaba como una columna de humo arrolladora y también metiéndose en el cuerpo de personas que habían muerto, como John Locke.