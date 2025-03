Kieran Culkin ('Succesion') gana el Oscar y pide a su mujer más hijos en pleno escenario

Por Cèlia Gallego | |

Kieran Culkin, ganador del Oscar al Mejor Actor de Reparto en la edición de este año por su trabajo en "A Real Pain", no solo se llevó a casa la preciada estatuilla dorada, sino que también aprovechó su momento en el escenario para hacer una divertida y pública propuesta a su esposa, Jazz Charton, sobre ampliar su familia.

Kieran Culkin (`Succesion') recogiendo el Oscar a Mejor Actor de Reparto

Antes de abordar el tema familiar, Culkin dedicó palabras de agradecimiento a las personas más importantes en su vida profesional y personal., el actor y director Jesse Eisenberg , así como el de sus padres y su coprotagonista en ' Succession ', Jeremy Strong , a quien elogió efusivamente por su talento y compañerismo.

A continuación, Culkin le dirigió unas palabras afectuosas a su esposa, Jazz Charton, con quien lleva casado desde 2013. Con una mezcla de cariño y picardía, el actor comenzó agradeciéndole por "darme a mis personas favoritas en el mundo", refiriéndose a sus dos hijos. A continuación, recordó una anécdota ocurrida un año antes, durante su discurso de aceptación en los Premios Emmy 2024, donde había prometido públicamente que tendrían un tercer hijo.

Jazz Charton, sorprendida por la propuesta de su marido Kieran Culkin

"Resulta que dijo eso porque no creía que fuera a ganar", confesó Culkin, admitiendo que su declaración había molestado a Charton en su momento. "Pero, de todos modos, después de la ceremonia, caminando por el estacionamiento, ella sostenía el Emmy mientras intentábamos encontrar nuestro coche, y me dijo: '¡Oh, Dios, dije eso! Creo que te debo un tercer hijo'. Entonces, me volví hacia ella y le dije: 'En realidad, quiero cuatro'. Y ella, sin dudarlo, me respondió: 'Te daré cuatro cuando ganes un Oscar'".

Promesa pública

Jazz, quien estaba sentada entre el público, no pudo evitar reírse y cubrirse el rostro al escuchar la propuesta pública de su esposo. Culkin, con una sonrisa pícara, recordó aquel acuerdo y le recordó a su esposa las palabras que ella le había dicho durante los Emmy: "Te amo, Jazz. Lamento mucho haber hecho esto otra vez... pero, ¿qué tal si seguimos con esos niños? ¿Qué dices?", dijo el actor, provocando carcajadas y aplausos entre los asistentes.

El protagonista de 'Succession' y "A Real Pain" ya es padre de dos hijos con Jazz: Kinsey Sioux, de 5 años, y Wilder, de 3. Sin embargo, parece que no tiene intención de detenerse ahí. Con una sonrisa cómplice y un tono lleno de entusiasmo, Culkin cerró su discurso con un emotivo "¡Vamos a seguir con esos niños!", dejando claro que la familia Culkin-Charton está más que dispuesta a seguir creciendo.