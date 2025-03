Por Beatriz Prieto | |

La segunda gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', celebrada la noche del domingo 16 de marzo, comenzó con el primer juego de recompensa de la edición. Animada por Laura Madrueño y ante la aparente sencillez del reto, Terelu Campos se animó a competir con sus compañeros, decisión que no duró ni dos minutos antes de que la malagueña se retirase e incluso acabara atendida por los médicos.

"Tengo aquí a Terelu, que como fantasma del futuro, no está obligada a jugar", comentó Madrueño, antes de iniciar la primera ronda con los concursantes de Playa Calma. "Yo sé que estás muy al límite, hace un calor... no sé si la sensación térmica es más de 40º, pero creo que Terelu, vas a ver a tus compañeros, es un juego fácil. En la ronda de Furia, ¿te animas?", planteó entonces la presentadora a su acompañante. "Físicamente no puedo, pero lo voy a intentar. Ojalá mi cuerpo me diera", declaró la aludida.

Terelu Campos en pleno juego de la gala 2 de 'Supervivientes 2025'

Campos se sumó a los concursantes de Playa Furia después de ver cómo jugaban sus compañeros. Fue entonces cuando Madrueño recalcó que se encontraban en "condiciones extraordinarias, tenemos hoy un día tremendo de calor, con una sensación térmica de unos 40º y una humedad del 85%, así que espectacular el bochorno y lo difícil que es esta prueba en estas condiciones" y explicó que la participación de Campos "no va a computar como parte del grupo". Se inició entonces un juego que consistió en ir moviendo dos cajones para ir avanzando a lo largo de un recorrido de ida y vuelta en el que debían recoger una bandera.

"Está un poquito mareada"

Superado el primer minuto, Damián Quintero ya había llegado a la bandera, mientras que Terelu apenas había superado los dos metros de distancia de la meta. Segundos después, rozando los dos minutos, Madrueño reparó en la inmovibilidad de la colaboradora: "¿Qué pasa, Terelu? Dice que no puede más, está súper cansada. Pues vente para aquí conmigo si quieres. Le tiemblan las piernas". "Sal, no te nos vayas a caer. El equipo médico está con Terelu, está un poquito mareada y el equipo médico le va a dar isotónico, porque el bochorno y el sol hoy son tremendos", explicó la presentadora, cuando la colaboradora se retiró, fuera de cámaras.

Terelu no puede seguir con la prueba pero recibe el aplauso del público ????????



???? #ConexiónHonduras2

???? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Ayx0w4wajj — Supervivientes (@Supervivientes) March 16, 2025

Tiempo después, Madrueño aclaró de la situación de Campos que "está bien y está siendo atendida por el equipo médico" y, finalmente, se mostró con ella: "Quería lo primero que vierais a Terelu, que ya se encuentra mejor, hoy estamos teniendo un día de mucha fatiga y es lo que tiene". "Estoy mucho mejor, que todo el mundo se tranquilice, me ha tratado el doc, que aquí el equipo es estupendo", confirmó la afectada, cuya efímera participación en el juego fue muy criticada en redes por la audiencia, sobre todo cuando Koldo Royo, siete años mayor que ella, había completado antes todo el recorrido e incluso quedó penúltimo.