Por Sandra Alcaide Barrón |

El pasado 27 de junio Kiko Hernández de su amiga y excompañera Marta López . Tras su paso por la boda, visitaba a los pocos días el plató de ' Tentáculos ', como colaborador habitual que es, yque le había ofrecidodurante el enlace.

Tras la cancelación de 'Sálvame' en junio de 2023, tanto Kiko Hernández como la mayoría de sus excompañeros de programa pasaron a estar vetados por la cadena, de ahí la sorpresa de sus actuales compañeros y de la audiencia al escuchar esta noticia. Acto seguido, el colaborador del programa de Ten procedía a relatar con todo tipo de detalle cómo había sido su conversación con el directivo.

Kiko Hernández llegando a la boda de Marta López

"Me pregunta: '¿Te va bien?'. Y yo le digo que sí, que estoy feliz en 'Tentáculos' y con todo lo que he montado en Melilla", era la respuesta del colaborador al directivo. "Y me dice: 'Bueno, cuidado porque dentro de poco puede haber novedades', y le pregunto yo que con respecto a qué y me dice: 'Hombre, yo no te puedo decir que todos en un momento dado volváis a Mediaset, pero si puedo decirte que algunos'. Y me dijo: 'Entre los que tú estarías'".

Tras esto, Kiko Hernández relataba su contundente respuesta al acordarse de lo mal que lo pasaron en su día con la cancelación de 'Sálvame'. "'Hombre, ahora todo dependerá de que vosotros queráis que yo vaya y que yo quiera volver porque yo tengo una vida fuera ya y unos negocios en otra ciudad y un compromiso con esta productora'. Pero les dije que me llamen todas las veces que quieran y yo decidiré", contaba.

Kiko Hernández junto a Carlota Corredera y Alberto Guzmán en 'Tentáculos'

¿Cambiaría 'Tentáculos' por volver a Mediaset?

Al escuchar toda la historia, su amiga y compañera Carlota Corredera decía que esta oferta le parecía de "justicia cómica", además de confesar que se alegraría, pero pondría toda la oposición posible para poder seguir trabajando junto a él. Respecto a esto, Kiko Hernández afirmaba que "eso no quita que yo siga trabajando aquí", dejando clara su intención de no abandonar el programa. Alberto Guzmán también sumaba a esta historia, aportando que a él le había llegado la información de tres rostros que podrían regresar a Mediaset.