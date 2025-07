Por Sandra Alcaide Barrón |

Ni que fuéramos tentáculos ' se despedía entre lágrimas el lunes 30 de junio. Esta primera temporada ha estadoque Arnau Martínez Jiménez definía así:. Tras estas palabras y al ver algunos de los mejores momentos de estos meses de programa, no era el único que rompía a llorar.

Después de esto era el turno de Carlota Corredera y Kiko Hernández. Ambos se reencontraron en este formato después de años enemistados. Tras ver las imágenes de cómo se había ido reconstruyendo su relación, la presentadora le decía: "No querías trabajar conmigo, y ahora no puedes vivir sin mí".

Kiko Hernández y Carlota Corredera en el último programa de 'Tentáculos'

Kiko Hernández, que había sido operado esa misma mañana, pidió el alta voluntaria para poder asistir a este cierre de temporadas junto al resto de colaboradores. "Para mí ha sido un regalo el trabajar y conoceros a todos vosotros, pero lo tuyo ha sido muy mágico y hoy solamente merecía la pena salir del hospital porque sabía que iba a ver este vídeo. (...) Gracias por estos tres meses que me has regalado", le contaba el tertuliano.

Por último, Carlota Corredera, junto al resto de compañeros, lanzaba un mensaje de agradecimiento para todo el equipo y la audiencia del programa. "Me quedo sin palabras. Espero de verdad que volvamos todos en septiembre. Ha sido un sueño volver a la tele de la mano de 'Tentáculos', de la Osa y de Ten. Solo puedo dar las gracias a todo el equipo que me ha ayudado en este programa, en el que he sido más yo que nunca", agradecía, ya a lágrima viva.

Claudia Salcedo en 'Ni que fuéramos tentáculos'

Muchas incógnitas para septiembre

Los seguidores del programa han percibido mucho dramatismo en la despedida de 'Tentáculos' y ya han empezado a especular sobre su vuelta en septiembre. A pesar de que La Osa Producciones renovara su contrato con Ten para la siguiente temporada, no se especificó si el proyecto y los colaboradores serían los mismos.

A esto se suma la encuesta que lanzaron recientemente sobre una repesca a sus compañeros de 'La familia de la tele' tras su cancelación. Finalmente, el resultado de la misma ha determinado que el 88% de la audiencia quiere que les den una segunda oportunidad a los que se fueron a Televisión Española.