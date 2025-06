Por Sandra Alcaide Barrón |

Ten TV anunció el pasado martes 24 de junio la visita de Kiko Matamoros a ' Tentáculos ' en el próximo programa del miércoles 25 de junio.con ' La familia de la tele ',con ' Ni que fuéramos Shhh '. Lo hace rodeado de excompañeros y viejos conocidos como Kiko Hernández

No es la primera vez que regresa al famoso 'pisito', ya que acudió anteriormente como invitado especial el pasado 22 de mayo cuando aún se emitía 'La familia de la tele'. Apenas una semana después del fin de su complicado paso por TVE, Kiko Matamoros no ha sido el único que ha visitado a sus antiguos compañeros. Belén Esteban también entró en directo el 20 de junio para saludar, debido a que habían organizado una quedada entre algunos de los colaboradores que forman parte de La Osa Producciones, productora de ambos formatos.

Kiko Matamoros, en 'La familia de la tele'

Desde que se hiciera el anuncio oficial por parte de la presentadora y el subdirector Arnau Martínez, la propia cadena, que acoge de nuevo al colaborador, ha estado especulando sobre si su aparición se trata de algo puntual o de un regreso definitivo. Por parte de los seguidores del formato, su postura está clara y les encantaría volver a contar con su presencia de forma continuada en el programa. Por su parte, Kiko Matamoros tampoco ha cerrado anteriormente ninguna puerta a regresar al que fuera su hogar, a diferencia de otros compañeros como María Patiño que ya hablaron de "etapa cerrada".

Ten TV podría ser el lugar ideal para que el colaborador regrese a un programa que sí disfruta haciendo y sabiendo que no tiene la presión que sí sufrían con 'La familia de la tele' en la cadena pública. De igual forma, algunos de sus excompañeros parecen no tener proyectos a corto plazo, como Marta Riesco. La reportera publicaba días atrás su currículum en redes, por lo que no sería de extrañar que varias personas volvieran a trasladarse de manera definitiva al pisito de 'Tentáculos', donde durante un tiempo fueron felices.

Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos Shhh'

Javier de Hoyos también regresó

Javier de Hoyos sorprendió a la audiencia de 'Tentáculos' el miércoles 24 de junio, ya que apareció para ejercer como director del formato producido por La Osa. Sin embargo, este regreso por parte del periodista y creador de contenido en redes sociales ha sido algo puntual.