Kiko Hernández regresa por sorpresa a 'No somos nadie': "Espero que vengas para quedarte"

Por Fernando S. Palenzuela |

La gran ausencia de 'No somos nadie' es Kiko Hernández, y es que muchos de los espectadores del pisito no dejan de preguntar que cuándo volverá el colaborador. No se ha dejado ver por allí desde el final de 'Tentáculos', donde hizo dupla con Carlota Corredera mientras el resto de compañeros vivían la experiencia de 'La familia de la tele'.

Tras casi dos meses de emisión, Hernández ha aparecido por sorpresa en 'No somos nadie'. El magacín estaba comentando el robo a Iker Casillas cuando en pantalla se veía una doble imagen del plató. A los segundos, el televisivo irrumpía en el set dando un susto a todos los allí presentes y provocando la emoción de la presentadora, que corría a abrazarlo.

Kiko Hernández y Carlota Corredera se funden en un abrazo en 'No somos nadie'

Después de haber saludado a sus compañeros, Kiko Hernández afirmaba que los echaba mucho de menos a todos. "Espero que vengas para quedarte", le decía Carlota Corredera. Sin embargo, este negaba: "Vengo de visita. No digo que no vuelva dentro de muy poco, pero ahora de momento no". Según explicaba, había aprovechado un ensayo de su marido para dejarse caer por el pisito.

¿Volverá pronto?

Kiko Hernández sale en busca de Terelu Campos en 'No somos nadie'

"Os echo mucho de menos a todos, pero gracias a Dios me va muy bien", comentaba Hernández. Corredera le decía que dejara "de hacer caja", a lo que el afincado en Melilla respondía: "...". Esto despertaba las quejas de sus compañeros, de modo que rectificaba: "". Tal y como contaba, se encuentra dedicado a sus negocios en la ciudad autónoma, peroen un futuro no muy lejano.

"Aunque haya gente que de septiembre aquí me haya querido poner palitos en las ruedas, conmigo no van a poder ni hoy ni mañana ni nunca y seguramente muy pronto voy a volver aquí", aseveraba Kiko Hernández. Además, aprovechaba su visita para comentar varios de los temas del día e incluso salía como reportero en busca de Terelu Campos.