FormulaTV
Conectar

VISITA INESPERADA

Kiko Hernández regresa por sorpresa a 'No somos nadie': "Espero que vengas para quedarte"

El colaborador está alejado de la televisión para centrarse en sus negocios en Melilla.

Kiko Hernández regresa por sorpresa a 'No somos nadie': "Espero que vengas para quedarte"
©Canal Quickie
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Viernes 24 Octubre 2025 17:59 (hace 7 horas)

Programa relacionado

No somos nadie

No somos nadie

No somos nadie

2025 - Act

España

Entretenimiento Corazón Magazine

Popularidad: #99 de 2.140

La gran ausencia de 'No somos nadie' es Kiko Hernández, y es que muchos de los espectadores del pisito no dejan de preguntar que cuándo volverá el colaborador. No se ha dejado ver por allí desde el final de 'Tentáculos', donde hizo dupla con Carlota Corredera mientras el resto de compañeros vivían la experiencia de 'La familia de la tele'.

Tras casi dos meses de emisión, Hernández ha aparecido por sorpresa en 'No somos nadie'. El magacín estaba comentando el robo a Iker Casillas cuando en pantalla se veía una doble imagen del plató. A los segundos, el televisivo irrumpía en el set dando un susto a todos los allí presentes y provocando la emoción de la presentadora, que corría a abrazarlo.

Kiko Hernández y Carlota Corredera se funden en un abrazo en &#39;No somos nadie&#39;
Kiko Hernández y Carlota Corredera se funden en un abrazo en 'No somos nadie'
Vídeos FormulaTV

Después de haber saludado a sus compañeros, Kiko Hernández afirmaba que los echaba mucho de menos a todos. "Espero que vengas para quedarte", le decía Carlota Corredera. Sin embargo, este negaba: "Vengo de visita. No digo que no vuelva dentro de muy poco, pero ahora de momento no". Según explicaba, había aprovechado un ensayo de su marido para dejarse caer por el pisito.

¿Volverá pronto?

"Os echo mucho de menos a todos, pero gracias a Dios me va muy bien", comentaba Hernández. Corredera le decía que dejara "de hacer caja", a lo que el afincado en Melilla respondía: "Para una vez que me va bien...". Esto despertaba las quejas de sus compañeros, de modo que rectificaba: "Para una vez fuera de la tele". Tal y como contaba, se encuentra dedicado a sus negocios en la ciudad autónoma, pero no cierra la puerta a unirse a 'No somos nadie' en un futuro no muy lejano.

Kiko Hernández sale en busca de Terelu Campos en &#39;No somos nadie&#39;
Kiko Hernández sale en busca de Terelu Campos en 'No somos nadie'

"Aunque haya gente que de septiembre aquí me haya querido poner palitos en las ruedas, conmigo no van a poder ni hoy ni mañana ni nunca y seguramente muy pronto voy a volver aquí", aseveraba Kiko Hernández. Además, aprovechaba su visita para comentar varios de los temas del día e incluso salía como reportero en busca de Terelu Campos.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Famosos relacionados

Top Series

Listas