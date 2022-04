Kiko Hernández ha hablado largo y tendido en 'Sálvame' sobre algunos temas del entorno de Rocío Flores, como su relación con Manuel Bedmar y el supuesto beso que habría ocurrido entre su padre y Olga Moreno tras la salida de la clínica en la que ambas se sometieron a un retoque físico. De este modo, el colaborador no quiso perder su oportunidad para dejar algún que otro recado a la joven.

Kiko Hernández y Rocío Flores, enfrentados

En primer lugar, Hernández no dudó en confesar que Bedmar siempre acepta venir a la televisión cuando es propuesto: "En cuanto le llaman para venir aquí, se viene corriendo. Le gusta la tele más que a un tonto un lápiz", decía en alusión a las palabras de Flores donde admite no querer nombrarle por no querer vínculos con la televisión. Además, el madrileño lanzó una bomba sobre la actual pareja de la hija de Rocío Carrasco: "Le ha dicho que como le deje, va a ir a contar todo, y va a desmontar el chiringuito a toda la familia", aseguraba, mientras admitía que Flores no le deja por miedo a que esto vea la luz.

Por otro lado, el colaborador matizó en anteriores programas que Olga Moreno y Antonio David Flores se dieron un beso tras la salida de la clínica estética en la que ambas se sometieron a una liposucción. La hija del malagueño no quiso opinar sobre el tema, desmintiendo las palabras del colaborador de 'Sálvame', que afirmó que ella no podría opinar porque estaba dormida por la anestesia y, por tanto, no pudo ver el emotivo reencuentro. No obstante, Carmen Borrego, que estaba presente en la mesa, matizó que ella no es feliz, ya que lo pudo notar en el beso que le dio a su novio, recalcando lo frío que fue a comparación de lo que podía haber sido entre amigos.

Rocío Flores responde

La hija de Rocío Carrasco se sentó en 'Ya son las ocho' para hablar de la infidelidad de su novio, al que perdonó: "Si hay que demandar, le pertenece a él. No quiere saber nada de la tele", afirmaba en referencia a quien haya podido hablar de él. Isabel Rábago le preguntó si estaba volviendo con su pareja para evitar que hable de cosas que la podrían poner en un aprieto, a lo que respondió: "No tengo miedo a nada. Estoy con la persona que quiero estar. [...] El día de mañana, si una relación se acaba, se acabará, y si continúa, continuará", queriendo dejar claro que ella no está en la relación por ningún compromiso.