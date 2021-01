El gran secreto de Kiko Matamoros: "Soy cocainómano desde los quince años"

Los propios trabajadores de 'Domingo deluxe' se atrevieron a sentarse en la silla del programa como invitados, primero fue Jorge Javier Vázquez, sometiéndose al polígrafo y contestando a las preguntas más personales que le realizaban los tertulianos. El 17 de enero le tocó a Kiko Matamoros, cuya entrevista no dejó a nadie indiferente. Por primera vez, el colaborador de Telecinco admitió frente a las cámaras uno de los rumores que siempre estuvo presente durante su trayectoria laboral, su adicción a las drogas.

Kiko Matamoros en 'Domingo deluxe'

Al igual que el presentador del espacio, Matamoros respondió a las cuestiones más turbias que le realizaron sus compañeros: "¿Crees que Makoke pensaba que a causa de tus excesos murieras pronto y así ella quedarse con todo el patrimonio?", enunció Jorge Javier está controvertida pregunta que tantos años estuvo presente en la vida del colaborador: "Estoy bastante saturado sobre este tema. Yo soy cocainómano desde los quince años, es decir que me queda un añito para cumplir las bodas de oro. No he tenido nunca un problema con esa adicción, nunca ha sido importante, pero no he dejado de consumir", confesó el tertuliano finalmente para zanjar todas las especulaciones.

"No ha condicionado mi vida, pero sí mis relaciones", recalcó el colaborador quien comenzó a analizar las diferentes etapas de su vida sentimental y cómo su adicción afecto a cada una de ellas. "Desde los dieciséis años hasta que empecé con Marián se puede decir que tuve un consumo poco aconsejable: fiestas a diario, bastantes excesos... Y, cuando empecé con ella, levanté un poco el pie porque no era consumidora". Sin embargo, cuando inició su relación con Makoke, su consumo de la cocaína fue algo habitual. Debido a eso "sucedieron algunos episodios complicados desde el punto legal" e incluso llegó a afectar a sus "relaciones sexuales": "Había un momento que si no consumía, no me apetecía absolutamente nada. Al final de mi relación me pasó lo contrario, me producían rechazo estar en ese estado".

"En alguna ocasión he puesto mi vida en peligro"

Cuando empezó su separación con Makoke, Kiko Matamoros volvió a recaer hasta el punto en el que "consumía igual que cuando tenía veinte años", pero esa situación cambió cuando empezó su relación con Marta López Álamo: "Ella es anti todo esto. Es cierto que en alguna ocasión he consumido, pero no he compartido, con lo cual me he visto en una situación un tanto ridícula, porque si quieres estar bien con tu pareja, tenéis que estar los dos en la misma onda o es absurdo", aseguró.

"Posiblemente, en alguna ocasión, haya puesto mi vida en peligro", admitió el colaborador. "Llegas a unas edades que el corazón no es lo que era, ni tus condiciones son las mejores. Es algo poco recomendable, pero creo que es fundamental la libertad que tiene cada uno para elegir su forma de estar en el mundo", explicó Matamoros, para confirmar después que no había intentado desintoxicarse a pesar de la preocupación de sus hijos.