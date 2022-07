La noche del viernes llega amenizada de la mano del 'Deluxe' desde las pantallas de Telecinco, con diferentes invitados dispuestos a hacer balance de su trayectoria. Lolita Flores fue la entrevistada del 15 de julio, dejándonos una anécdota de lo más curiosa. Mientras hablaba de su faceta como "personaje", la cantante no dudó en promocionar el estreno de 'Tu cara me suena 10' en Antena 3, pese a encontrarse en una cadena de Mediaset España.

En este sentido, es necesario recordar esa curiosa guerra televisiva que tiene como norma no escrita evitar mencionar a la competencia en la medida de lo posible. De hecho, escasas veces podemos escuchar que se mencione la llegada de diferentes formatos a otros canales con los que se rivaliza a diario. Flores comenzó a hacer balance de las grabaciones de 'Las invisibles' para Paramount+, cuando se refirió al talent de Gestmusic.

Lolita, jurado de 'Tu cara me suena'

"Mira, después de hacer esta serie, que desde aquí les mando un beso... [...] No se han podido portar mejor conmigo", comentaba la intérprete de "Sarandonga" mientras mencionaba a directores y compañías implicadas en la producción. Del mismo modo, quiso hacer énfasis en lo "pendientes" que habían estado de ella a consecuencia de su estado de salud: "Hacía muchos años que no hacía una serie, ellos también se encontraban con un personaje popular que no es una actriz...", comenzó relatando

Al segundo, vio conveniente hacer una apreciación: "¡Que soy actriz, por supuesto! Y lo he demostrado. Pero me refiero un personaje popular porque, igual que estoy aquí, hago cine, que hago teatro, que hago televisión, que hago lo que sea", prosiguió. Sin embargo, estaba a punto de comunicar algo que los presentes en el plató del formato de La Fábrica de la Tele no se esperaban.

'Tu cara me suena' vuelve en septiembre a Atresmedia

"Que estoy en 'Tu cara me suena', que estoy en 'Tu cara no me suena', bueno, la cuestión... Sí, que en septiembre empiezo, vuelvo a ser jurado", aseguró entre risas. Recordemos que la cantante no participó en la edición con anónimos. Eso sí, tras mencionar el nombre del talent de Antena 3, Lydia Lozano esbozó una pequeña carcajada, pero una vez se dijo la fecha de regreso, ninguno de los presentes hizo apreciación alguna. ¿Quiénes formarán parte del casting de concursantes para la décima tanda de programas?