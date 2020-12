Isa P da su versión de su reencuentro con Isabel Pantoja: "Sí salté la valla, pero lo demás es mentira"

Durante la mañana del 29 de diciembre, Chabelita Pantoja ha ofrecido una entrevista en exclusiva a 'El programa de Ana Rosa'. En ella, Isa P ha tratado temas de conversación reciente como la relación entre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, o su comentada irrupción en Cantora teniendo que saltar la valla para llegar hasta su madre.

Isa P defendió su relación con su madre en 'El programa de Ana Rosa'

Isa Pantoja entró a través de una videollamada en el programa con el claro objetivo de defender su relación con su madre, de la que se ha llegado a comentar que la echó a gritos de sus casa. La pequeña del clan de los Pantoja ha querido desmentir algunas de las informaciones que andan circulando por los platós de televisión y contar su versión: "Sí hablé con mi madre a solas. Lo que hablamos yo no lo he contado así que es imposible que se sepa", narraba la intérprete de "Ahora estoy mejor". "Pero mi madre nunca me dice que yo sea igual que mi hermano o que me fuera de allí", decía desmintiendo así las afirmaciones de Ana María Aldón.

Otro de los temas más comentado fue el estado de la relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Desde que este ofreciese una polémica entrevista a Telecinco en el especial 'Cantora: la herencia envenenada', se ha especulado sobre si podría haber una reconciliación o sobre si la propia Isa P se pondría de lado de su hermano. Ante la pregunta de si compartía lo que había hecho Rivera, Chabelita respondía: "Lo normal sería haber hablado con mi madre antes de decir todo lo que dijo". De cualquier forma, también le defendía: "Yo no le tengo que reprochar nada a él. Que luego lo comparta o no ya es diferente", aclaraba Pantoja.

Sí saltó la valla

Lo que sí ha llegado a confirmar Chabelita es que, como se ha especulado, tuvo que saltar la valla de Cantora para poder llegar hasta su madre. "Como veo que el candado está cerrado, salto la valla. Y como me conozco la finca, entro y camino cuesta arriba", explicó la hija pequeña de Isabel Pantoja, que también apostilló que "la saltó y la volvería a saltar". Ante la pregunta de Joaquín Prat sobre si veía posible una mediación entre Isabel y Kiko, la exconcursante de 'La casa fuerte' respondía: "Yo creo que no. A mi madre le va a costar perdonarle que la llamase mala madre o mala abuela", dijo antes de zanjar que su madre estaba "donde quiere estar, con quien quiere estar y con la conciencia tranquila".