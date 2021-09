Krysten Ritter protagonizará 'Love and Death' junto a Elizabeth Olsen y Jesse Plemons

Una vez elegidos los integrantes de los dos matrimonios protagonistas de 'Love and Death', HBO Max se está dedicando a redondear el reparto de su nuevo drama criminal con nombres muy conocidos entre el público seriéfilo. La última en unirse a este llamativo proyecto ha sido Krysten Ritter, que viene de estrenar recientemente la película 'Cuentos al caer la noche' en Netflix, donde también protagonizó 'Jessica Jones' a lo largo de tres temporadas.

Krysten Ritter en 'Jessica Jones'

En 'Love and Death', Ritter dará vida a Sherry Cleckler, la mejor amiga de Candy Montgomery, el homicida personaje de Elizabeth Olsen, como apunta TVLine. Por lo tanto, Cleckler es la confidente de la protagonista en esta historia basada en los hechos reales recogidos en el libro "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs" y en diversos artículos de Texas Monthly, ya que el crimen que retrata la serie aconteció en el estado sureño.

El matrimonio Montgomery lo completa Patrick Fugit, mientras que la otra pareja implicada en los sangrientos acontecimientos, formada por Betty y Allan Gore, cobra vida de la mano de Lily Rabe y Jesse Plemons. Ambas familias estrecharon lazos en los años ochenta, compartiendo hábitos en su conservadora comunidad, pero todo se fracturó cuando esa unión fue demasiado lejos y Candy Montgomery sacó su hacha a pasear.

Matrimonio creativo

'Love and Death' también cuenta con imponentes nombres fuera de su elenco. Tras el éxito cosechado con 'Big Little Lies' y habiendo colaborado también en 'The Undoing' y 'Nine Perfect Strangers', el guionista David E. Kelley y la productora ejecutiva Nicole Kidman han unido fuerzas de nuevo en esta producción original de HBO Max, que será dirigida por Lesli Linka Glatter ('Homeland') cuando finalmente arranque su rodaje.