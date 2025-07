'La Casa del Dragón' rompe el gran récord de 'Juego de Tronos' en los Emmy

Por Sandra Alcaide Barrón |

Juego de Tronos ' dominó durante años una cita tan importante como la de los Emmy. A lo largo de sus ocho temporadas, a serie de HBO acumuló un total de, siendo la ficción dramática más laureada de la historia. Tras aquella exitosa andadura, ' La Casa del Dragón ' recogió su testigo en la gala de 2023 al competir por el gran premio de la noche, pero

Esta última entrega, por el momento, de la precuela de la exitosa serie internacional es la primera perteneciente a la saga de 'Juego de Tronos' que no ha sido nominada a mejor serie de drama ni a ninguna otra categoría destacada, ya que también ha quedado fuera de las categorías de actuación, dirección y guion.

Tom Glynn-Carney y Matthew Needham en la segunda temporada de 'La Casa del Dragón'

Sin embargo, a nivel técnico sí que es cierto que la ficción ha logrado seis nominaciones en categorías menos relevantes como mejor vestuario de fantasía o ciencia ficción, mejor peluquería de época o en ciencia ficción o fantasía, mejor diseño de títulos de crédito, mejor maquillaje no prostético de época o de fantasía o ciencia ficción, mejor maquillaje prostético y mejores efectos visuales en una temporada o una película.

Esta decepcionante representación en la lista de nominados llega tras la emisión de una segunda temporada que fue incapaz de convencer tanto a los fans como la primera. En cualquier caso, la franquicia tendrá la oportunidad de resarcirse en 2026 con el lanzamiento de 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante', un nuevo spin-off que intentará devolverle la gloria a 'Juego de Tronos', cuyo paso por los Emmy se saldó con cuatro victorias como mejor serie de drama con sus cuatro últimas temporadas.

Ewan Mitchell en Capítulo 7 titulado 'La cosecha roja' de 'La Casa del Dragón'

Otras sorpresas en las nominaciones de los Emmy

Este año las nominaciones de los Emmy han estado repletas de sorpresas tanto positivas como negativas. No ha sido solo el caso de 'La Casa del Dragón', también otros éxitos como 'El juego del calamar' o 'The Handmaid's Tale' se han quedado sin nominaciones en las categorías principales. En la otra cara de la moneda, Martin Scorsese ha logrado su primera nominación como actor a los 82 años por su cameo en 'The Studio', y la segunda temporada de 'The Last of Us' ha logrado un total de 16 nominaciones.