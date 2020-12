La segunda edición de 'La casa fuerte' cierra sus puertas con un 16,1% de media

Mediaset no ha dado tregua en 2020, un año en el que ha ido empalmando reality tras reality, apoyándose en fenómenos como 'Supervivientes' o la debutante 'La isla de las tentaciones', que ha llegado a emitir dos entregas en un plazo relativamente escueto. No obstante, si atendemos a la agilidad, 'La casa fuerte' se lleva la palma, ya que tras la buena acogida recibida por la primera edición en verano, la segunda llegaba a comienzos de noviembre con la intención de volver a encandilar al público.

Jorge Javier Vázquez en 'La casa fuerte'

Con una propuesta similar a la de su predecesora, la segunda edición de 'La casa fuerte' ha firmado un promedio de 1,693 millones de espectadores con sus quince galas, lo cual se traduce en un 16,1% de share. Estos resultados suponen una bajada significativa con respecto a la primera edición, que alcanzó un 19% de cuota y 1,905 millones de televidentes durante su emisión entre junio y julio.

El poderío recae en los jueves

Como ya sucediera en la primera edición, la segunda ha desdoblado su emisión, ofreciendo una doble gala cada semana los jueves y los domingos, aparte del debate de los martes. De las dos jornadas principales, la que ha cosechado mejores datos ha sido la del jueves, ya que ahí nos encontramos con el máximo de temporada, que tuvo lugar el 3 de diciembre al congregar al 21,7% de la audiencia en la novena gala.

En la otra cara de la moneda se encuentra el domingo 8 de noviembre, que marcó el mínimo con una segunda gala que bajó del 17,9% del estreno a un 14% en tan solo tres días. A lo largo de las quince entregas se mantiene esa dinámica de altibajos, que queda patente en el porcentaje de share, pero no tanto en el número de espectadores, ya que en ese ámbito el verdadero mínimo, de 1,32 millones de espectadores, se corresponde con la quinta gala, emitida el jueves 19 de noviembre.





Audiencias de 'La casa fuerte' en Telecinco Nº Gala Fecha Espectadores Share 1 J 05/11/2020 1.570.000 17,9% 2 D 08/11/2020 1.632.000 14% 3 J 12/11/2020 1.544.000 19,7% 4 D 15/11/2020 1.867.000 17,6% 5 J 19/11/2020 1.320.000 16,9% 6 D 22/11/2020 1.670.000 15,6% 7 J 26/11/2020 1.593.000 19,9% 8 D 29/11/2020 1.942.000 16,5% 9 J 03/12/2020 1.923.000 21,7% 10 D 06/12/2020 1.822.000 14,7% 11 J 10/12/2020 1.572.000 17,2% 12 D 13/12/2020 1.684.000 15,1% 13 J 17/12/2020 1.671.000 18,2% 14 D 20/12/2020 1.801.000 15,7% 15 L 21/12/2020 1.795.000 19% Media Noviembre - Diciembre 1.693.000 16,1%

Inquebrantable en share hasta la décima gala

A pesar del descenso detallado previamente, el estreno de la segunda edición de 'La casa fuerte' no encontró rival en el prime time del jueves 5 de noviembre. En esa jornada compitió con 'La valla' en Antena 3, el cine de La 1 y Cuatro y 'La isla' en laSexta. No obstante, al emitirse tanto en jueves como en domingo los opositores fueron variando, ya que en el cierre de la semana sus primeros competidores fueron el cine de Antena 3 y La 1, 'El objetivo' y 'Cuarto milenio'. Ya en esa segunda entrega se produjo su primera derrota en el apartado de espectadores, donde se impuso "El justiciero" en el ente público, pero 'La casa fuerte' consiguió mantenerse por delante en share, aunque esa victoria parcial de La 1 se repitiera en más ocasiones.

Así fue hasta la décima gala, emitida el domingo 6 de diciembre, cuando 'Tu cara me suena' desbancó al reality de Mediaset tanto en cuota de pantalla como en cantidad de televidentes. Ya en su recta final, 'La casa fuerte' volvió a tomar las riendas en share, manteniéndose siempre por encima de la competencia hasta su desenlace el lunes 21 de diciembre. En todo ese tiempo, ni la segunda edición de 'La Voz Senior', ni 'El paisano', ni 'Tu cara me suena' rompieron con esa tendencia, aunque tanto el cine de La 1, el talent de Atresmedia y 'Mujer (Kadin)' sí consiguieron vencer en espectadores. Por último, cabe destacar que con su 'Debate final', emitido el domingo 27 de diciembre, 'La casa fuerte' no logró superar a la final de 'La Voz Senior' ni a la entrevista de Jordi Évole a Leo Messi.