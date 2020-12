Asraf Beno se disculpa con Isa Pantoja públicamente en 'La casa fuerte 2': "No se lo merece"

El 27 de diciembre se celebró el último debate de 'La casa fuerte', en el que Chabelita Pantoja y Asraf Beno visionaron algunas de las imágenes que llegaron a escandalizar a los espectadores sobre el comportamiento del modelo con su pareja dentro del reality. Una vez visto el vídeo, los exconcursantes del programa comprendían las críticas que habían recibido por parte de la audiencia y de los colaboradores de los diferentes espacios de Telecinco, entre ellos, la propia Ana Rosa Quintana, quien tachó la actitud de Beno como "poco respetuosa".

Isa Pantoja y Asraf Beno en el plató de 'La casa fuerte 2'

Asraf vio con sus propios ojos el comportamiento calificado de egoísta que tuvo en más de una ocasión con su prometida durante sus discusiones, transmitiendo sus "inseguridades y dudas" e incluso molestándose porque Isa Pantoja llorase por el conflicto familiar que se estaba librando fuera de la casa. Después de ver algunas de estas imágenes, el modelo se ha percatado de la actitud que ha tenido durante su paso por 'La casa fuerte 2': "Pues vaya, me he pasado ¿eh?", comentaba nada más terminar el vídeo.

"Yo ya cuando salí pedí disculpas, le pedí disculpas a ella también porque no es un comportamiento adecuado y ella no se lo merece", expresaba Beno en directo en el plató de 'La casa fuerte 2'. Isa Pantoja ha afirmado que, tras ver las imágenes, entiende mucho mejor la opinión de la gente: "Te metes en un reality y las consecuencias son que expones tu relación y eso nos ha fallado un poco", ha admitido la hermana de Kiko Rivera. Sin embargo, la cantante también ha defendido a su pareja por los comentarios que ha recibido en 'El programa de Ana Rosa', los cuales le parecieron "exagerados".

"Se ha llegado a dudar de si estoy enfermo"

Mientras Asraf Beno estuvo en 'La casa fuerte 2', Telecinco emitió su entrevista en 'Volverte a ver'. En ella, Beno admitió que padecía una enfermedad que afectaba a sus pulmones. El prometido de Isa Pantoja confesó a Carlos Sobera que llegó a pensar durante varios meses que le quedaba poco tiempo de vida. Una vez confirmado que no padecía ninguna dolencia grave, el ceutí consiguió tranquilizarse. Explicando este episodio a Jorge Javier Vázquez el 27 de diciembre, Beno no pudo evitar las lágrimas al recordar que hay mucha gente que no creía en la veracidad de su problema de salud: "No quiero hacer un drama, que luego me critican. Se ha llegado hasta a dudar de si estoy enfermo de verdad, de si he ido a contar un cuento", ha lamentado el exconcursante de 'GH VIP 6'.