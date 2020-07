'La casa fuerte': Yola Berrocal, hundida después de que Cristian niegue que "le he tocado el peluche"

Una de las tramas principales de 'La casa fuerte' ha sido sin duda la relación entre Yola Berrocal y Cristian Suescun y es que aunque el hijo de Maite Galdeano tiene novia, este no ha dudado en pasarse la mayor parte de su estancia en la villa coqueteando con la cantante, llegando incluso a besarla, y a como dijo Sonsoles Ónega "tocarle el peluche". En definitiva, la intimidad entre ellos ha ido mucho más allá de lo que podíamos creer inicialmente.

Yola Berrocal y Cristian Suescun ('La casa fuerte')

El problema ha llegado cuando Suescun ha decido renegar de lo que ha tenido con Berrocal, algo que se hizo más evidente que nunca en la gala final emitida este 19 de julio en Telecinco. Este acusó a Leticia Sabater de haber organizado su cena romántica con Yola para "que me metiese a follar con ella", y afirmó que toda la trama corresponde a una simple estrategia. "Se acerca el final y saben lo que tienen que hacer, ellas son gallinas viejas de reality", sentenció el chico, algo que evidentemente no gustó nada a Leticia Sabater. "¡Veremos a mi edad a dónde llegas tú!", le respondió tajante la artífice de "La Salchipapa".

Pero la cosa no quedó ahí. Ya en directo, Cristian no dudó en renegar de forma tajante de todo lo que había pasado con Yola Berrocal, algo que hizo que la artista se derrumbase "ipso facto". Este afirmó que la cena romántica que tuvo con Yola la hizo "en plan de amigos" y que en ningún momento quiso tener nada con la chica, algo que hizo saltar rápidamente a Sabater. "¿En plan de amigos? En ese plan no le comes la boca a nadie e incluso le has tocado el peluche", dijo esta, algo que Suescun también negó: "No, el peluche se lo toco a mi novia, no a ella".

La pullita final de Cristian

Evidentemente, Yola quiso intervenir y por ello, entre lágrimas confesó que "todo lo que he hecho ha sido de corazón (...) estoy harta porque a mi me gustaba", algo que no conmovió a Suescun, que no dudó en reírse de ella en pleno directo. Finalmente, este quiso sentenciar definitivamente su relación con la cantante afirmando incluso que "en algún momento me he sentido intimidado por ella", una acusación que hizo estallar a Berrocal, que seguía sin entender esta forma de tratarle por parte del hijo de Maite Galdeano.

Yola y Leticia, finalistas

Tras esta gran bronca hemos conocido la decisión de la audiencia en el último asalto antes del gran desenlace del concurso en el que se enfrentaban las parejas de Maite Galdeano y Cristian Suescun contra Yola Berrocal y Leticia Sabater. Pues bien, estas han logrado vencer y se han mantenido en su papel de residentes, lo que las ha convertido automáticamente en concursantes finalistas de la edición junto a las parejas de Fani Carbajo-Christofer Guzmán, Oriana Marzoli-Iván González y Ferre-Cristina Gilabert.