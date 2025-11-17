FormulaTV
OCHO MESES DE RELACIÓN

Álvaro y Mayeli llegan a 'La isla de las tentaciones 9' tras varias infidelidades: "Espero que no esté Érika"

'El debate de las tentaciones' mostró las declaraciones de la nueva pareja antes de separarse para unirse a sus compañeros en las respectivas villas.

Álvaro y Mayeli llegan a 'La isla de las tentaciones 9' tras varias infidelidades: "Espero que no esté Érika"
Por Beatriz PrietoPublicado: Lunes 17 Noviembre 2025 02:40 (hace 9 horas)

El domingo 16 de noviembre, Telecinco emitió en abierto los mejores momentos de la primera entrega de 'El debate de las tentaciones, disponible en la plataforma de Mediaset Infinity desde el viernes. En él, se incluyó la presentación de la nueva pareja, que tomará el relevo de Lorenzo Ayala y Nieves Tristán, formada por los ya "veteranos" Álvaro Rubio y Mayeli Díaz, dado que habían formado parte de la anterior edición, uno como parte de una de las parejas y otra, como tentadora.

"Recuerda que de aquí, dentro de todo lo malo, también salió nuestro amor", comentaba Álvaro junto a una "nerviosa" Mayeli, ambos de camino al tradicional encuentro con la presentadora en plena playa, antes de separar a las parejas. "Bueno, pero más amores no pueden salir ya de aquí. Tú te vienes conmigo a casa y si no, te quedas aquí", replicó su novia, con una risa nerviosa. "Vamos a reforzar lo nuestro, que es a lo que venimos", aseguraba el manchego, quien recibió un "confío en ti" como respuesta.

Sandra Barneda da la bienvenida a Álvaro y Mayeli en 'La isla de las tentaciones 9'
Sandra Barneda da la bienvenida a Álvaro y Mayeli en 'La isla de las tentaciones 9'
"Vamos a salir juntos de aquí, pase lo que pase", insistía la valenciana, antes de que la pareja recibiera la bienvenida de Barneda "de nuevo". "Yo ya estuve el año pasado como pareja, sé lo difícil que es esta prueba. No me salió bien, porque al final me fui solo, pero por otro lado, conocí a Mayeli. Encontré el amor también en 'La isla de las tentaciones'", declaró Álvaro, antes de que la presentadora apuntara que ambos llevaban "ocho meses de subidas y bajadas" en su relación.

"El problema de ser infiel por naturaleza..."

"Ha sido bastante complicado, porque yo soy una persona muy intensa. Lo vivo todo demasiado fuerte y ha habido infidelidades por mi parte y por la suya", explicó Mayeli, ante lo que su novio reconoció haber caído "en la tentación otra vez con Érika, que fue mi tentadora el año pasado", una vez fuera del programa. "Y espero que no esté aquí", deseó en vano la valenciana, dado que la soltera ya formaba parte de la edición y, de hecho, fue presentada como tentadora "VIP" junto a Gerard Arias y Albert Barranco.

Érika en su presentación como tentadora VIP de 'La isla de las tentaciones 9'
Érika en su presentación como tentadora VIP de 'La isla de las tentaciones 9'

Ante la pregunta de "qué ocurriría si Álvaro cayera en la tentación", Mayeli pareció tenerlo muy claro: "Habría perdido mucho y yo, por desgracia, también. No sé cómo voy a reaccionar, pero me da mucho miedo". "Mi problema no es que llegue a la villa y sea infiel. El problema de ser infiel por naturaleza es que, cuando menos me lo espero, caigo", reconoció el manchego. "Pues yo más cuernos no perdono, la verdad. O sea que, si es infiel, que se vaya solo a su casa", recalcó la extentadora, quien suplicó a Álvaro que "no hagas nada, por favor", antes de separarse de él.

