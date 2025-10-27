Por Julia Almazán Romero | |

La cuenta atrás ha comenzado. 'La isla de las tentaciones' regresa el lunes 3 de noviembre a Telecinco con su novena edición y lo hace dispuesta a recuperar el trono del entretenimiento. El reality, presentado por Sandra Barneda, volverá a poner a prueba la confianza y los límites de nuevas parejas en un escenario paradisíaco que promete convertirse, una vez más, en epicentro de emociones, rupturas y reencuentros.

Antes de su estreno oficial en televisión, Mediaset Infinity ha preparado un despliegue previo con dos formatos exclusivos que servirán como antesala del gran lanzamiento. La cadena ya ha presentado a sus 16 solteros, desde Málaga, Cartagena o San Sebastián, que llegan al programa de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) teniendo muy claro que su paso por la isla no pasará desapercibido. Además, antes del primera entrega, se emite 'Rumbo a La Isla de las Tentaciones' el 28 de octubre de 2025, donde se desvelan las identidades de los protagonistas y se ofrece un adelanto de los momentazos que marcarán la temporada.

Tres de los 16 solteros de la 'Isla de las tentaciones 9'

La novena edición llega con un despliegue inédito: tres noches consecutivas de emisión, lunes la gala principal, martes y miércoles en access prime time a las 21:45 horas, y los viernes el debate exclusivo en Mediaset Infinity, disponible en abierto desde el 14 de noviembre. Un formato "más coral y sorprendente", como explica Meritxell Estruch, directora del programa: "Intentamos hacer un casting con parejas más diferentes y buscamos novedades que hasta ahora parecían imposibles. Por primera vez Sandra no está en la playa y son los solteros los que dan la bienvenida. Desde el principio hay giros inesperados".

Alberto Carullo, Sandra Barneda y Meritxell Estruch en la rueda de prensa de 'La isla de las tentaciones 9'

Como también ha explicado Estruch, esta nueva entrega viene cargadita de novedades. En primer lugar,. Por otro lado, ahora se va a identificar quién cruce los límites y active la luz de la tentación, a través de una pantalla que va a revelar la imagen del culpable. Por último,con imágenes inéditas de las chicas y decidirán si mostrarlas o no a los chicos.

Asimismo, regresan los grandes clásicos del formato como son las hogueras mixtas, la hoguera de los solteros, el poder del veto, la posibilidad de ver lo que ocurre en tiempo real en la villa contraria y el cara a cara ante el espejo, que en el avance ya se ha podido ver como una de las parejas tiraba a la otra objetos contra el cristal. Además, la edición contará también con la llegada de tres solteros VIP y un casting de 16 de seductores y seductoras que promete incendiar el paraíso.

Sandra Barneda ha reconocido que esta edición ha sido especialmente exigente a nivel emocional y técnico: "A pesar de que es el programa más complicado de grabar para mí por intensidad emocional y de trabajo, me sostienen y me aguantan en el equipo". También reconoce que hay "miedo e inseguridad", pues vienen de una temporada que ha sido un bombazo a nivel internacional: "Yo iba con la presión de que la octava ha sido un exitazo, pero la isla se reinventa". Además, asegura que "esta edición es delirante".

Uno de los solteros que participa en 'La isla de las tentaciones 9'

Cinco parejas que se enfrentarán a su gran reto

Las cinco parejas protagonistas, Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena, y Dario y Almudena, se enfrentarán al ya temido "despertar de la tentación" en República Dominicana. Llegan convencidos de que su amor lo puede todo, pero pronto descubrirán que en este juego del corazón, la confianza se pone a prueba desde el primer minuto y los 16 solteros y solteras no se lo pondrán nada fácil.

Por otro lado, el director general de Contenidos de Mediaset España, Alberto Carullo, habla de este enfoque renovado en la programación del reality: "La parte diferente a lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la forma en la que ofreceremos este programa en la programación de Telecinco y Mediaset Infinity". Así, con nuevos ritmos, emociones desbordadas y una mirada más al estilo serie, 'La isla de las tentaciones 9' promete ser una de las temporadas más potentes y adictivas de su historia. La cuenta atrás ya ha comenzado, y en el paraíso nada volverá a ser igual.