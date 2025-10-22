Por Fernando S. Palenzuela |

'La isla de las tentaciones' está a punto de aterrizar con su novena edición en Mediaset. Pero antes, el reality show producido por Cuarzo (Banijay Iberia) ha dado algunas pinceladas de cómo se presenta la temporada con el casting de las parejas y de los tentadores. Además, ya ha compartido el primer especial de 'Rumbo a La isla de las tentaciones' donde se desvela la identidad de los 16 solteros y solteras.

Mara, 21 años (Alicante)

Mara, soltera de 'La isla de las tentaciones 9'

Andrea, 33 años (Italia)

Andrea, soltero de 'La isla de las tentaciones 9'

Mara está opositando para convertirse en Policía Local., que destacada por su locura y ser divertida. Es muy intensa y afirma que hace lo que siente. En el amor,. Está buscando un chico fuerte, que se cuide y sea atractivo.

Este italiano lleva dos años y medio soltero en los que asegura que ha ligado bastante sin tener que preocuparse por dar explicaciones. Destaca de él su abdomen y su "cara bonita". Afirma que no le hace falta ninguna táctica para llevarse a nadie a la cama. En lo que se fija de una mujer es en los ojos y el pecho, además de la personalidad.

Olatz, 27 años (San Sebastián)

Olatz, soltera de 'La isla de las tentaciones 9'

Andrea Calush, 26 años (Fuerteventura)

Andrea Calush, soltero de 'La isla de las tentaciones 9'

A esta nutricionista la llaman "Culatz" sus amigos precisamente por su culo. Olatz asegura que no tiene nada que ver con el prototipo de chica vasca.y dice que la comparan mucho con Penélope Cruz y Demi Moore, aunque ella se ve más guapa. Le ha ido mal en sus relaciones y b

Monitor de ocio y tiempo libre, Andrea es un chico romántico por sus raíces italianas. Practica multitud de deportes y eso busca en una mujer, ya que le gusta que estén bien entrenadas o que estén operadas, algo de lo que asegura sentirse obsesionado. Destaca su mirada penetrante y su pasión en la cama, pero quiere demostrar que tiene buen corazón.

Alba, 20 años (Málaga)

Alba, soltera de 'La isla de las tentaciones 9'

Alba trabaja como profesora de baile y se considera una persona intensa a niveles estratosféricos. Quiere casarse y tener hijos y eso es lo que busca en 'La isla de las tentaciones', aunque al mismo tiempo considera que los chicos con como clínex para ella. Afirma que cuando quiere conquistar a un chico mueve "el culo y el pechito". Le gustan bajos, morenos, tatuados y con bigote o perilla.

Melchor, 22 años (Valencia)

Melchor, soltero de 'La isla de las tentaciones 9'

Melchor se considera un hombre fiel en pareja, pero un golfo cuando está soltero. Trabaja en una empresa de eficiencia energética y quiere encontrar en el reality lo que no ha encontrado hasta ahora. Su prototipo de mujer son las rubias, pero afirma que no tiene problema con cualquier otra. Asegura ser superficial y "el más guarro" en la cama.

Estefanía, 28 años (Murcia)

Estefanía, soltera de 'La isla de las tentaciones 9'

Azafata de vuelo, Estefanía ha sido Miss Murcia. Se considera intensa, extrovertida y muy graciosa. Está muy orgullosa de cómo se ha trabajado su "culete" y afirma que le dicen que es puro fuego. Niega ser la típica rubia tonta, dado que se suele juzgar a un libro por su portada. En el amor es muy celosa y busca un hombre que no la vuelva loca y que sea cariñoso.

Juanjo, 22 años (Alicante)

Juanjo, soltero de 'La isla de las tentaciones 9'

De Alicante y opositor a policía es Juanjo, que se autodefine como sinvergüenza, chulo, gracioso y de mucha chispa. Está enamorado de sí mismo y convencido de que en 'La isla de las tentaciones' se ligará a alguna participante en menos de 3 días. Le gustan las chicas rubias y con buen culo y revela que ha mentido a famosas para llevárselas a la cama.

Soraya, 22 años (Madrid)

Soraya, soltera de 'La isla de las tentaciones 9'

Soraya trabaja como administrativa y busca un hombre fuerte, que esté bien físicamente y que destaque por su sonrisa. Se considera una persona explosiva a la que le gusta que le manden en la cama. Revela que tuvo un lío durante casi 4 años con una persona con pareja que llegó a casarse. Además, no tiene reparos en afirmar que hace ghosting, razón por la que le dicen que se lo tiene creído.

Iñaki, 32 años (Barcelona)

Iñaki, soltero de 'La isla de las tentaciones 9'

De nombre y apellido vasco, familia argentina y nacionalidad italiana, Iñaki se considera alegre, sin ninguna vergüenza y muy amigo de sus amigos. Afirma que él no vende la moto ni va detrás de las chicas, sino que es él mismo. Nunca ha sido infiel y tampoco se ha enamorado. Le gustan las mujeres con curvas y mentalmente ágiles. Dice que no tiene ningún escrúpulo en la cama.

Noelia, 26 años (Málaga)

Noelia, soltera de 'La isla de las tentaciones 9'

Noelia trabaja en el sector comercial y se define como transparente, chillona e inaguantable, razón por la que casi todos la han dejado. Comenta que lo da todo cuando está enamorada y que busca un hombre sincero, que le dé vida y con iniciativa. Su manera de conquistar a los hombres es ir poco a poco. Tiene ganas de centrar la cabeza y enamorarse, por ello va a 'La isla de las tentaciones'.

Aitor, 28 años (Barcelona)

Aitor, soltero de 'La isla de las tentaciones 9'

De profesión administrativo, Aitor no tiene problemas en decir que es un golfo. Resalta su mirada y su sonrisa, pero también todo su cuerpo. Le gusta que las mujeres destaquen y no tiene prototipo. Afirma ser flipado, pero esta percepción cambia al conocerlo, ya que se muestra como un osito de peluche. Es ambicioso en la vida y el amor.

Cristina, 23 años (Las Palmas)

Cristina, soltera de 'La isla de las tentaciones 9'

Estudiante de Farmacia, Cristina se considera alocada, impulsiva y sin miedo a las consecuencias de sus acciones. Le gusta ser fina, aunque afirma que tiene toques "poligoneros". Busca un hombre fiel, con metas en la vida y que la mantenga porque se considera mimada y pija. Suele caer mal de primeras, por lo que es consciente de que va a caer fatal a las novias. Además, cree que va a arrebatar la mayoría de relaciones.

Borja, 27 años (Tenerife)

Borja, soltero de 'La isla de las tentaciones 9'

Borja trabaja como coach biomecánico y es un andaluz impulsivo, aventurero y al que le gusta el cachondeo. Presume de sus atributos sexuales y se define como caliente. Además, tiene claro que el sexo es su hobby favorito. Utiliza su personalidad para ligar y dice que sabe sacar el punto vulnerable de las personas por la confianza que transmite.

Vita, 23 años (Girona)

Vita, soltera de 'La isla de las tentaciones 9'

Vita viene de Etiopía y estudia Administración y Finanzas. Es risueña y se considera muy versátil y una bomba explosiva. Es fan de sí misma y le gustan los hombres morenos, de pelo rizado y ojos claros. Su táctica de seducción es la mirada. Afirma que está soltera porque quiere y porque le tiene fobia al compromiso. Destaca sus labios y su pasión y sensualidad en la cama.

Dairon, 25 años (Alicante)

Dairon, soltero de 'La isla de las tentaciones 9'

De raíces granadinas y cubanas, Dairon es un cantante cuya sonrisa es el imán para las chicas, según él dice. Afirma ser dulce y agradable, pero con un punto picarón. Cree que primero hay que ser romántico y luego un "empotrador". Le gustan las mujeres explosivas y que le den caña. Busca una chica que tenga chispa y desprenda buen rollo.