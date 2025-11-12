Por Fernando S. Palenzuela |

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' ha empezado con todas las parejas rompiendo las normas. En cuanto tuvieron oportunidad, se saltaron las advertencias de Sandra Barneda y se juntaron en la despedida cuando ya no podían tener contacto físico. La presentadora ya les dijo que todo trae consecuencias y así lo vivieron en sus carnes Lorenzo Ayala y Nieves Tristán.

La pareja se ha enfrentado a la hoguera de las consecuencias, donde han visto imágenes de su breve paso por República Dominicana y han hablado de los problemas de su relación. Pese a que Nieves llegó bastante relajada, la actitud inicial de su novio la puso en alerta y comenzó una serie de reproches en los que incluso se planteó si quería realmente casarse con él.

Nieves y Lorenzo en su foto promocional de 'La isla de las tentaciones 9'

Nieves estaba muy dolida por haber escuchado que a ella solo le atraía Albert Barranco por ser famoso, pero tampoco entendió la forma de actuar de Lorenzo en la villa. Le achacaba no haber sacado su personalidad y no haberse tentado. Y por si esto fuera poco, llegó a decir que no se notaba que fuera feliz y que su novio no se había adaptado a ella como sí había ocurrido al revés.

Nieves y Lorenzo se abrazan en 'La isla de las tentaciones 9'

La respuesta final

Ante la gran pregunta de Sandra Barneda,, pero la cara de ella hacía plantearse que podía darle una negativa. "Tenemos que cambiar muchas cosas de verdad", le reprochaba la participante. ". Lo amo, pero pienso que tenemos que cambiar muchas cosas".

"Yo me quiero ir con él", pronunciaba Nieves, provocando así un resoplido de alivio por parte de Lorenzo. Ambos se besaban y abrazaban y él le recordaba lo que la quiere y que va a cambiar por ella. "Estamos como dos putas cabras", confesaba la participante. Antes de abandonar la hoguera de la mano, Lorenzo le agradecía a la presentadora el apoyo que le había dado cuando lo necesitó: "El otro día me ayudaste mucho cuando me dijiste si te ponías a mi lado para reconfortarme".