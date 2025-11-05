Programa relacionado
La isla de las tentaciones
2020 - Act
España
Realities
Popularidad: #5 de 2.164
- 69
- 3
Tras una primera entrega cargadita de emociones de 'La isla de las tentaciones 9', el martes llegaba un nuevo programa lleno de tensión y presentaciones incómodas. Después de un día de convivencia entre las mujeres u hombre con pareja y sus respectivos solteros, era el turno de que la otra parte de la pareja conociera a aquellos que están intentando conquistar a su enamorado.
Esto desató los celos y furia de Claudia Chacón, quien fue seriamente abroncada y advertida por Sandra Barneda por su actitud violenta con Gilbert Mina. "Hay unos límites que no se pueden traspasar y acabas de traspasar uno, al segundo te vas fuera, ¿crees que eres capaz?", preguntaba la presentadora.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
La joven afirmaba no saber si sería capaz de controlarse, pero más tarde lanzaba sus disculpas a cámara por su genio. Sin embargo, lo peor aún no había llegado para ella. La llegada de una nueva soltera desataba de nuevo en ella una mala actitud, debido a que entraba como concursante una expareja de su novio Gilbert: "La mayor choni es la ex de Gilbert", afirmaba Claudia. Aunque él se esforzaba por quitarle hierro al asunto nombrándolo como una aventura que no llegó a ser seria, su tentadora lo contradecía contando que "estuviste en mi casa, cocinando con mi madre y durmiendo en mi cama".
La llegada de los tentadores VIP a 'La isla de las tentaciones 9'
Gerard Arias y Érika Portillo regresaban al formato en busca de una nueva oportunidad en el amor; mientras que Albert Barranco, tras pasar por otros programas o realities como 'Mujeres y hombres y viceversa' o 'Supervivientes', se estrenaba por primera vez en esta aventura.
Claudia y Nieves Tristán reaccionaban a la entrada de los dos tentadores afirmando que "es más guapo en persona" y "no sé cuál de los dos es más guapo". Érika, por su parte, también recibía el halago de los chicos que declaraban que "es muy guapa". Finalmente, Gerard, Barranco y Érika Portillo entregaban sus collares a Claudia, Helena y Juanpi, respectivamente.