LA TENSIÓN POR LOS AIRES

'La isla de las tentaciones' recibe a los tentadores VIP y sorprende con la irrupción de una ex por sorpresa

Gerard Arias, Albert Barranco y Érika Portillo llegan al reality para sumar una nueva tentación a las parejas.

'La isla de las tentaciones' recibe a los tentadores VIP y sorprende con la irrupción de una ex por sorpresa
©Mediaset España
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Miércoles 5 Noviembre 2025 10:40

Tras una primera entrega cargadita de emociones de 'La isla de las tentaciones 9', el martes llegaba un nuevo programa lleno de tensión y presentaciones incómodas. Después de un día de convivencia entre las mujeres u hombre con pareja y sus respectivos solteros, era el turno de que la otra parte de la pareja conociera a aquellos que están intentando conquistar a su enamorado.

Esto desató los celos y furia de Claudia Chacón, quien fue seriamente abroncada y advertida por Sandra Barneda por su actitud violenta con Gilbert Mina. "Hay unos límites que no se pueden traspasar y acabas de traspasar uno, al segundo te vas fuera, ¿crees que eres capaz?", preguntaba la presentadora.

Sandra Barneda abroncando a Claudia por su actitud en &#39;La isla de las tentaciones&#39;
Sandra Barneda abroncando a Claudia por su actitud en 'La isla de las tentaciones'
La joven afirmaba no saber si sería capaz de controlarse, pero más tarde lanzaba sus disculpas a cámara por su genio. Sin embargo, lo peor aún no había llegado para ella. La llegada de una nueva soltera desataba de nuevo en ella una mala actitud, debido a que entraba como concursante una expareja de su novio Gilbert: "La mayor choni es la ex de Gilbert", afirmaba Claudia. Aunque él se esforzaba por quitarle hierro al asunto nombrándolo como una aventura que no llegó a ser seria, su tentadora lo contradecía contando que "estuviste en mi casa, cocinando con mi madre y durmiendo en mi cama".

La llegada de los tentadores VIP a 'La isla de las tentaciones 9'

Por otro lado, esta no fue la única llegada que revolucionó 'La isla de las tentaciones 9', sino que la entrada de los tentadores VIP también dio mucho que hablar entre las parejas. Gerard Arias y Érika Portillo regresaban al formato en busca de una nueva oportunidad en el amor; mientras que Albert Barranco, tras pasar por otros programas o realities como 'Mujeres y hombres y viceversa' o 'Supervivientes', se estrenaba por primera vez en esta aventura.

Gerard entrando como tentador VIP de &#39;La isla de las tentaciones 9&#39;
Gerard entrando como tentador VIP de 'La isla de las tentaciones 9'

Claudia y Nieves Tristán reaccionaban a la entrada de los dos tentadores afirmando que "es más guapo en persona" y "no sé cuál de los dos es más guapo". Érika, por su parte, también recibía el halago de los chicos que declaraban que "es muy guapa". Finalmente, Gerard, Barranco y Érika Portillo entregaban sus collares a Claudia, Helena y Juanpi, respectivamente.

