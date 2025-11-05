Por Sandra Alcaide Barrón | |

Tras una primera entrega cargadita de emociones de 'La isla de las tentaciones 9', el martes llegaba un nuevo programa lleno de tensión y presentaciones incómodas. Después de un día de convivencia entre las mujeres u hombre con pareja y sus respectivos solteros, era el turno de que la otra parte de la pareja conociera a aquellos que están intentando conquistar a su enamorado.

Esto desató los celos y furia de Claudia Chacón, quien fue seriamente abroncada y advertida por Sandra Barneda por su actitud violenta con Gilbert Mina. "Hay unos límites que no se pueden traspasar y acabas de traspasar uno, al segundo te vas fuera, ¿crees que eres capaz?", preguntaba la presentadora.

Sandra Barneda abroncando a Claudia por su actitud en 'La isla de las tentaciones'

La joven afirmaba no saber si sería capaz de controlarse, pero más tarde lanzaba sus disculpas a cámara por su genio. Sin embargo, lo peor aún no había llegado para ella. La llegada de una nueva soltera desataba de nuevo en ella una mala actitud, debido a que entraba como concursante una expareja de su novio Gilbert: "La mayor choni es la ex de Gilbert", afirmaba Claudia. Aunque él se esforzaba por quitarle hierro al asunto nombrándolo como una aventura que no llegó a ser seria, su tentadora lo contradecía contando que "estuviste en mi casa, cocinando con mi madre y durmiendo en mi cama".

La llegada de los tentadores VIP a 'La isla de las tentaciones 9'

Gerard entrando como tentador VIP de 'La isla de las tentaciones 9'

Claudia y Nieves Tristán reaccionaban a la entrada de los dos tentadores afirmando que "es más guapo en persona" y "no sé cuál de los dos es más guapo". Érika, por su parte, también recibía el halago de los chicos que declaraban que "es muy guapa". Finalmente, Gerard, Barranco y Érika Portillo entregaban sus collares a Claudia, Helena y Juanpi, respectivamente.