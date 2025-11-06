FormulaTV
'La isla de las tentaciones' se revoluciona y saca a Sandra Barneda de sus casillas: "Es inadmisible"

La presentadora tuvo que llamar en varias ocasiones la atención a diversos concursantes por saltarse las normas al hablar y reunirse con sus parejas.

©Mediaset España
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Jueves 6 Noviembre 2025 11:24 (hace 10 horas)

El tercer programa de 'La isla de las tentaciones 9' hizo perder los nervios a Sandra Barneda, cansada de que los concursantes ignoraran sus advertencias y se saltaran las normas. En la elección de citas, fueron varios concursantes como Lorenzo Ayala, Nieves Tristán o Almudena Porras los que aprovecharon para hablar entre ellos, interrumpiendo el transcurso del programa.

Por esto, la presentadora tuvo que interrumpir en varias ocasiones la dinámica del reality y advertir a los concursantes: "Chicos, os tengo de nuevo que interrumpir porque Lorenzo y Nieves no paráis de hablar. Almudena, también va por ti. ¿Pero qué os esperabais que era esto? Tenéis que confiar en el amor, si no, no saldréis reforzados", advertía. Sin embargo, la locura se desató aún más cuando Nieves abandonó el set de grabación tras los reproches de Lorenzo, que no encajó bien su elección de soltero favorito.

Nieves y Lorenzo saltándose las normas de &#39;La isla de las tentaciones&#39;
Tras la huida de Nieves, Lorenzo salía corriendo detrás de ella, lo cual desencadenaba que Sandra Barneda abandonara también el set de grabación en busca de los dos. Por esto, tres de las parejas aprovecharon la ausencia de la presentadora para saltarse de nuevo las normas y hablar e incluso besar a sus parejas.

Sandra y Juanpi Vega, Helena Arauz y Rodri López, y Gilbert Mina y Claudia Chacón fueron las parejas que aprovecharon ese corto tiempo para saltarse las normas, desatando de nuevo el enfado de la presentadora al regresar al set de grabación. "Oye, por favor, ¿qué está pasando aquí?", decía al encontrarse semejante panorama.

Sandra y Juanpi y Helena y Rodri incumpliendo las normas de &#39;La isla de las tentaciones&#39;
La advertencia de Sandra Barneda a los concursantes

Finalmente, Sandra Barneda les lanzaba un ultimátum antes de continuar con "normalidad" la noche: "Habéis decidido todos participar en 'La isla de las tentaciones', conocéis perfectamente las normas y os las habéis saltado la segunda vez todos. Es absolutamente inadmisible y, de verdad os lo digo, no lo vuelvo a consentir una vez más. Quien rompa las normas, se va", amenazaba la conductora, dejando claro que podría llegar a expulsarlos si continuan así.

