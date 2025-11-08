'La isla de las tentaciones 9' anuncia una expulsión disciplinaria por saltarse las normas

Por Sandra Alcaide Barrón |

El tercer programa de 'La isla de las tentaciones 9' dejó ver a una Sandra Barneda totalmente desesperada con las parejas de esta nueva edición, que aprovechan la más mínima ocasión para intentar saltarse las normas del reality. Frente a esto, las presentadora les advertía de que no aceptaría ni una más y que "quien se salte las normas, se va".

Tras una ceremonia de collares caótica en la que absolutamente todas las parejas se saltaron las normas de una forma u otra, Mediaset España ha anunciado la expulsión disciplinaria de una de las parejas en la emisión del programa del lunes 10 de noviembre. Mientras que Almudena Porras y Darío Linero aprovecharon la ceremonia de collares para hablar desde la distancia, Nieves Tristán huía del set de grabación siendo perseguida por Lorenzo y Sandra Barneda, y Sandra y Juanpi Vega, Rodri López y Helena Arauz y Gilbert Mina y Claudia Chacón se reunían al ver la ausencia de la presentadora.

Nieves y Lorenzo discutiendo y saltándose las normas de 'La isla de las tentaciones'

Esto provocó un absoluto caos al que Sandra Barneda calificó como "inadmisible" al regresar al set de grabación y encontrarse con esta situación. Sin duda alguna, un incumplimiento constante de las normas que no se había vivido jamás en otra edición.

Rodri y Helena y Juanpi y Sandra incumpliendo las normas de 'La isla de las tentaciones'

¿Cómo se decidirá la pareja expulsada?

De esta forma, tal y como ya advirtió la presentadora, una de las parejas deberá abandonar 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, antes de finalizar su paso por el concurso,

Mediaset España no ha anunciado cuál será la pareja expulsada de la novena edición de 'La isla de las tentaciones', por lo que la única forma de saberlo será con la entrega del lunes, pero sí ha comunicado cómo se tomará esta decisión. Los propios participantes deberán de elegir qué pareja debe de abandonar el reality de manera definitiva, basándose en sus propios criterios.