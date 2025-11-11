'La isla de las tentaciones 9' expulsa disciplinariamente a Lorenzo y Nieves para sancionar a las parejas

Por Beatriz Prieto |

Como ya habían adelantado desde Mediaset España, la cuarta entrega de 'La isla de las tentaciones 9', emitida este lunes 10 de noviembre en Telecinco, vivió la primera expulsión disciplinaria del formato. Una decisión que, sorprendentemente, el reality dejó en manos de los protagonistas de la edición, como castigo por acercarse a la mínima oportunidad en sus encuentros en el arranque de la edición, saltándose así las normas, lo que se saldó con la despedida de la pareja formada por Lorenzo Ayala y Nieves Tristán.

Después de que las primeras citas, Sandra Barneda se presentó en cada una de las villas para dar las malas noticias: "Os avisé que saltarse las normas una y otra vez tendría consecuencias muy graves: una pareja, esta misma noche, abandona de forma definitiva 'La isla de las tentaciones'". "Como todos decidisteis saltaros las normas, también vais a ser todos los que participéis en la decisión", añadió la presentadora, quien explicó que votarían de forma individual y "la decisión se tomará en función de todos los votos individuales".

Las chicas de 'La isla de las tentaciones 9', unidas tras votar la expulsión disciplinaria

"La pareja elegida se va a reencontrar en la hoguera, antes de abandonar la experiencia", añadió Barneda, cuyo anuncio desató el llanto de Almudena Porras ante su indeciso deseo de abandonar. No obstante, la novia de Darío Linero se decantó por votar a Nieves, con la sensación de que "necesito quedarme", antes de que la aludida la votara a ella "porque sé que no va a ser capaz de aguantar". Por desgracia para Nieves, fue señalada por el resto de sus compañeras, puesto que para ellas "no ha encontrado su tentación", al igual que su pareja.

Los chicos de 'La isla de las tentaciones 9' durante la votación para expulsar a una pareja

La "hoguera de las consecuencias"

, sé que se va a tentar y si veo que se suelta, yo también me voy soltar. Pero las entiendo", confesó Nieves, quien corrió la misma suerte que su novio en la villa de los chicos., conscientes de que "es la persona que peor lo está pasando aquí" o que "tampoco tiene tentación aquí". Mientras, Lorenzo se decantó por Darío y Almudena, dado que llevaban once años juntos y el mal trago que estaba pasando la malagueña, pero: "No pasa nada, lo entiendo".

De este modo, Lorenzo y Nieves se convirtieron en los expulsados, decisión que conocieron a través de megafonía, en boca de la propia Barneda. La presentadora los recibió entonces en la "hoguera de las consecuencias", que el primero afrontaba "nerviosísimo" y "súper feliz de ver a mi novia", aunque "con la espina clavada por no haber sido más fuerte y llegar hasta el final". "Me da mucha pena irme, pero tengo ganas de esta hoguera porque quiero hablar muchas cosas con Lorenzo", declaraba por su parte Nieves.

La almeriense, sin embargo, matizó que "siento que tiene que cambiar muchísimas cosas, porque me he dado cuenta de que hay cosas de él que no me gustan. Y no me voy a conformar con algo que no me gusta". Su llegada a la hoguera, de hecho, desencadenó un fuerte encontronazo entre la pareja, que se enfrentó a las imágenes del otro, para concluir el encuentro con la típica decisión final. Lorenzo fue el primero en pronunciarse, dejando claras sus ganas de "irme con ella y casarme con ella", mientras que el dictamen de Nieves quedó en el aire para la siguiente entrega.