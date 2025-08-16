'La pirámide' desaparece también de La 2 tras detener sus grabaciones

Programa relacionado
La pirámide
Tres semanas después de saltar a La 2, formando parte del bloque de concursos junto a 'El cazador' y 'Saber y ganar', ocupando la franja de las 13:55h a las 14:50h, 'La pirámide' ha desaparecido también de La 2, ya que se han reemitido todos los programas que pasaron primero por la tarde de La 1.
Itziar Miranda, presentadora de 'La pirámide'
Este hecho llega poco después de conocer que 'La pirámide' había detenido el rodaje de nuevas entregas, siendo el último día de grabación el 6 de agosto, que coincide también con la apuesta de TVE por 'Malas lenguas', que sigue ocupando el hueco del concurso y emitiéndose en simulcast en La 1 y en La 2 a las 19:20h de la tarde.
Así, con tan solo 15 programas emitidos de 'La pirámide', se calcula que hay unas 20 entregas ya grabadas y producidas que, por el momento, se quedan guardadas sin encontrar un hueco en las parrillas de Televisión Española. Por el momento, sus entregas emitidas han promediado un 5,6% con 376.000 espectadores de media.
Cristina Medina, participante de 'La pirámide' junto a Isa
Corta vida en RTVE Play
Llama también la atención el hecho de que en RTVE Play los programas de 'La pirámide' tienen una vida cortísima. De hecho, el estreno del concurso desaparece de la plataforma el domingo 17 de agosto de 2025 y el último se prevé que desaparezca de la plataforma el 7 de septiembre de 2025. Algo que no ocurre con, por ejemplo, 'El cazador', que seguirá en RTVE Play hasta el 2027.