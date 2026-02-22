'La promesa' le dará una alegría a Martina y Curro le escribirá la carta al rey para recuperar su estatus

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
La llegada a 'La promesa' de Julieta, una misteriosa mujer, ha dejado totalmente descolocado a Manuel, que ha necesitado marcharse unos día del palacio. Por otro lado, Carlo y María han vivido un momento de unión cuando han notado que el bebé se mueve en la tripa de ella. En cambio, quien no lo está pasando bien es Samuel, que está destrozado porque va a tener que casar con otro hombre a la mujer que ama.
Enora y Toño se han despedido de sus seres queridos después de disfrutar de su noche de bodas. Por su parte, Curro ha intentado escribirle una carta al rey para recuperar su estatus, pero no sabe cómo hacerlo. Ángela le ha ayudado y, mientras, Leocadia le ha pedido a su hija que no se envuelva en esa polémica. No obstante, como era de imaginar, la joven no va a hacer caso a su madre.
¿Qué pasará el lunes?
En el episodio 781 de 'La promesa', que se emite el lunes 23 de febrero en La 1, la serie producida por Bambú sorprenderá a todo el mundo cuando Jacobo tome la decisión de no ir a Nueva York para que Martina no sufra. Tanto esta como Adriano celebrarán la noticia, aunque esto quizá no sea lo más apropiado. No obstante, a Petra no se le escapará el verdadero motivo por el que no se marchan y así se lo contará a la joven.
Virtudes se despedirá de Simona y de Candela para marcharse de La Promesa. Esto dejará muy afectada a las cocineras, que, aunque reciban el apoyo de Teresa, no lograrán levantar cabeza. Por último, Julieta y Ciro hablarán de Manuel, definiéndolo de formas distintas. Para ella, es un apasionado que vive de lo que le gusta, pero para él es una persona extraña.