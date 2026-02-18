FormulaTV
ADELANTO 19 DE FEBRERO

'La promesa' celebrará la boda de Toño y Enora y se despedirá de Margarita

Durante la ceremonia, Manuel tendrá un momento de conexión con la recién llegada.

©RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 18 Febrero 2026 18:05 (hace 2 horas)

'La promesa' ha avanzado en sus frentes abiertos con la emisión del miércoles 18 de febrero, en la que la chica misteriosa ha generado simpatías entre los habitantes del palacio. Además, Curro ha percibido que sus encantos pueden haber impactado en alguien muy cercano.

Lorenzo ha estallado porque Ángela ha decidido regalarle su vestido de boda a Enora, por lo que ha empezado a moverse para impedir que Curro consiga el título de barón de Linaja. Por su parte, Manuel ha tratado de calmar a las cocineras ante la inminente marcha de Toño y Enora, aunque la revolución entre el servicio la han proporcionado Carlo y María con la noticia del embarazo.

Enora y Toño se casan en &#39;La promesa&#39;
Enora y Toño se casan en 'La promesa'
Los jefes del servicio han aprobado esa novedad, pero se han mostrado contrariados por la tardanza en la comunicación. Mientras tanto, Margarita le ha solicitado a Alonso que le retire a Leocadia el control de las tierras para concedérselo a Ciro y, motivado por esa petición, el marqués le ha propuesto a su sobrino gestionar la finca. En último lugar, Santos ha hablado con Leocadia sobre el distanciamiento entre Cristóbal y Teresa y le ha desvelado el embarazo de María.

&#39;La promesa&#39; vive una bonita celebración
'La promesa' vive una bonita celebración

¿Qué pasará el jueves?

En el siguiente episodio de la serie producida por Bambú, que se emitirá el jueves 19 de febrero en la tarde de La 1, Leocadia se tomará muy mal la decisión de Alonso de apartarla de la gestión de las tierras. En cambio, Margarita, que se marchará del palacio, se alegrará al pensar que ha sido capaz de mermar el poder de la señora. A su vez, Simona y Candela echarán cálculos sobre el embarazo de María, pero Pía y Samuel pedirán que detengan ese escrutinio.

Manuel felicitará a la joven por el embarazo y le ofrecerá su plena ayuda de cara al futuro. Teresa cuestionará a Cristóbal acerca de Ángela y él le responderá con una mentira, aunque el ama de llaves se topará con una carta firmada por Mercedes del Amor. Tantas semanas después, Toño y Enora se casarán delante de sus seres queridos en una ceremonia en la que Manuel y la recién llegada tendrán una aproximación.

