'La promesa' se burlará de Curro, entristecerá a Adriano y anunciará el embarazo de María al servicio

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #23 de 3.699
- 96
- 57
En el arranque de la semana de 'La promesa', Leocadia le ha pedido a Cristóbal que no le diga a Ángela que él es su padre y ambos han acordado que será ella quien se lo confiese cuando lo crea oportuno. Alonso ha recibido con agrado a Ciro, el hijo de su hermana fallecida, quien se ha quedado una temporada en el palacio, aunque la convivencia con su primo Manuel no promete demasiado. Enora ha solicitado permiso a Manuel para marcharse a comercializar el motor y él se lo ha concedido; entre los dos han logrado convencer también a Toño.
Además, Martina ha compartido con las cocineras su inquietud ante el viaje a Nueva York, al considerarlo un cambio demasiado radical. Pía le ha dado un último aviso a María Fernández: no puede seguir exigiéndose tanto porque no es beneficioso ni para ella ni para el bebé que está esperando. Por ese motivo, la doncella y Carlo han decidido esperar a que pase la boda de Enora y Toño para anunciar su embarazo. Antes del enlace, ha llegado una visita muy especial: Virtudes. Teresa le ha comunicado a Cristóbal su presencia y él se ha mostrado más frío y distante con el ama de llaves. Finalmente, Curro ha informado a Alonso y a Lorenzo de su intención de recuperar el título de barón de Linaja.
¿Qué pasará mañana?
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Rosalinda Galán: "El Benidorm Fest 2026 va a ser la Super Bowl española; yo soy la Rihanna flamenca"
- Miranda! (Benidorm Fest): "No queremos sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"
- Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"
- Ku Minerva (Benidorm Fest): "Hay conflicto con el vestuario porque mis expectativas eran altas y no funciona"
- Benidorm Fest 2026: Primeras impresiones de los participantes tras ensayar sobre el escenario
Ya en el episodio del martes 17 de febrero de 2026, la ficción producida por Bambú hará que Lorenzo se burle de Curro cuando este reafirme su deseo de recuperar el título de barón. Alonso intentará hacer entrar en razón a su hijo, pero al comprobar que no dará su brazo a torcer, decidirá apoyarle. Cristóbal, por su parte, improvisará una excusa para poder pasar más tiempo con Ángela. Mientras tanto, el mayordomo seguirá marcando distancias con Teresa, cada vez más frío. Ciro no ocultará su resentimiento hacia Manuel por la actitud que tuvo en el funeral de su madre, Genoveva, aunque el hijo del marqués terminará disculpándose.
María Fernández llegará a su límite y no soportará ni un minuto más la faja, lo que empujará a Carlo a tomar una decisión definitiva: anunciará delante de todo el servicio que van a ser padres. Y cuando nadie lo espere, la joven misteriosa que Manuel conoció en la fiesta de los Artiaga hará su aparición en palacio. El heredero quedará atónito al descubrir de qué manera ha conseguido dar con él.