'La promesa' se burlará de Curro, entristecerá a Adriano y anunciará el embarazo de María al servicio

En el arranque de la semana de 'La promesa', Leocadia le ha pedido a Cristóbal que no le diga a Ángela que él es su padre y ambos han acordado que será ella quien se lo confiese cuando lo crea oportuno. Alonso ha recibido con agrado a Ciro, el hijo de su hermana fallecida, quien se ha quedado una temporada en el palacio, aunque la convivencia con su primo Manuel no promete demasiado. Enora ha solicitado permiso a Manuel para marcharse a comercializar el motor y él se lo ha concedido; entre los dos han logrado convencer también a Toño.

Además, Martina ha compartido con las cocineras su inquietud ante el viaje a Nueva York, al considerarlo un cambio demasiado radical. Pía le ha dado un último aviso a María Fernández: no puede seguir exigiéndose tanto porque no es beneficioso ni para ella ni para el bebé que está esperando. Por ese motivo, la doncella y Carlo han decidido esperar a que pase la boda de Enora y Toño para anunciar su embarazo. Antes del enlace, ha llegado una visita muy especial: Virtudes. Teresa le ha comunicado a Cristóbal su presencia y él se ha mostrado más frío y distante con el ama de llaves. Finalmente, Curro ha informado a Alonso y a Lorenzo de su intención de recuperar el título de barón de Linaja.

Virtudes llega de visita a 'La promesa'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el episodio del martes 17 de febrero de 2026, la ficción producida por Bambú hará que Lorenzo se burle de Curro cuando este reafirme su deseo de recuperar el título de barón. Alonso intentará hacer entrar en razón a su hijo, pero al comprobar que no dará su brazo a torcer, decidirá apoyarle. Cristóbal, por su parte, improvisará una excusa para poder pasar más tiempo con Ángela. Mientras tanto, el mayordomo seguirá marcando distancias con Teresa, cada vez más frío. Ciro no ocultará su resentimiento hacia Manuel por la actitud que tuvo en el funeral de su madre, Genoveva, aunque el hijo del marqués terminará disculpándose.

Manuel y Ciro, juntos en 'La promesa'

Por otra parte, Enora le revelará a Virtudes que ella y Toño abandonarán el palacio con el objetivo de sacar adelante la comercialización del motor., aunque no logrará disimular su tristeza ante la inminente marcha de Martina. Por otro lado, Margarita y Ciro estrecharán lazos, unidos no solo por su animadversión hacia Cruz, sino quizá también por un creciente recelo hacia el propio Alonso.

María Fernández llegará a su límite y no soportará ni un minuto más la faja, lo que empujará a Carlo a tomar una decisión definitiva: anunciará delante de todo el servicio que van a ser padres. Y cuando nadie lo espere, la joven misteriosa que Manuel conoció en la fiesta de los Artiaga hará su aparición en palacio. El heredero quedará atónito al descubrir de qué manera ha conseguido dar con él.