'La promesa' enrabiará a Lorenzo cuando Ángela regale su vestido de boda e impedirá que Curro logre el título

Por Redacción |

Lorenzo se ha reído de Curro ante su intención de recuperar el título de barón en el capítulo que ya hemos podido ver de 'La promesa' este martes 17 de febrero. El mayordomo sigue interponiendo distancia con Teresa. Ciro se ha mostrado resentido con Manuel por su actitud en el entierro de su madre Genoveva y el hijo del marqués ha pedido disculpas.

Enora ha confesado a Virtudes que ella y Toño se irán de La Promesa para comercializar el motor, mientras que Adriano ha dado su apoyo a Curro respecto a sus intenciones de recuperar el título y se muestra devastado por la marcha de Martina. María Fernández no aguanta más con la faja y Carlo ha decidido dar el paso: ¡anuncia que van a ser padres delante del servicio! Además, la chica misteriosa que Manuel conoció en la fiesta de los Artiaga... ¡acaba de llegar a La Promesa!

Manuel, en el capítulo 778 de 'La promesa'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el episodio del miércoles 18 de febrero, el número 778, la ficción producida por Bambú, la percepción de todo el mundo sobre la chica misteriosa será unánime: es un encanto de mujer, pero Curro se dará cuenta de que a su hermano le sucede algo con ella... Lorenzo estallará porque Ángela ha regalado su vestido de boda a Enora. Piensa mover cielo y tierra para impedir que Curro se haga con el título de Barón de Linaja.

Carlo y María Fernandez dan la noticia del embarazo en 'La promesa'

Manuel intentará calmar a las cocineras por la inminente marcha de Toño y Enora.. Los jefes de servicio darán su visto bueno a la noticia, pero creerán que deberían haberles avisado antes.

Pero esto no es todo, pues Margarita pedirá a Alonso que quite a Leocadia el control de las tierras para dárselas a Ciro; el marqués, finalmente, propondrá a su sobrino llevar la gestión de la finca; Santos confirmará a Leocadia que Cristóbal se está distanciando de Teresa... y, además, le dirá que María está embarazada.