FormulaTV
Conectar
Última hora Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

ADELANTO 20 DE FEBRERO

'La promesa' desobedecerá a Leocadia y romperá el corazón de Samuel

Curro intentará articular en una carta su petición al rey, pero será incapaz de hacerlo.

'La promesa' desobedecerá a Leocadia y romperá el corazón de Samuel
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Jueves 19 Febrero 2026 17:53 (hace 4 horas)

Serie relacionada

La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

8,0

1 crítica

Popularidad: #23 de 3.689 Ranking La promesa

  • 96

  • 57

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

'La promesa' ha liberado a Leocadia de la responsabilidad de las tierras, aunque ese movimiento acometido por Alonso en el episodio del jueves 19 de febrero no le ha hecho ninguna gracia a la afectada. Además, Margarita se ha marchado del palacio tras despedirse de Martina y Alonso y después de haber encontrado la satisfacción en la merma de poder que ha sufrido precisamente Leocadia.

Simona y Candela han estado dialogando acerca del embarazo, llegando a la conclusión de que ha tenido que tomar ciertas medidas para ocultarlo, ya que no les salen las cuentas. Ante esas suspicacias, Samuel y Pía han intervenido para pedirle a las cocineras que no juzguen a su compañera. Por su parte, Manuel se ha mostrado comprensivo y colaborativo con María, a quien le ha ofrecido toda la ayuda que necesite.

La planta noble de &#39;La promesa&#39;
La planta noble de 'La promesa'
Vídeos FormulaTV

Teresa ha preguntado a Cristóbal con respecto a su cercanía con Ángela, aunque lo que ha recibido por su parte es una flagrante mentira. Asimismo, el ama de llaves ha encontrado una carta dirigida al mayordomo que está firmada por Mercedes del Amor. En otro orden de cosas, Enora y Toño han sellado su matrimonio ante sus allegados. De hecho, esa ceremonia ha albergado un momento de conexión entre Manuel y la recién llegada.

Las integrantes del servicio de &#39;La promesa&#39;
Las integrantes del servicio de 'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

En el próximo capítulo de la serie producida por Bambú, que se verá en la tarde del viernes 20 de febrero en La 1, Manuel se sentirá completamente descolocado por la irrupción de la mujer misteriosa, hasta el punto de tener que abandonar La Promesa durante unos días para recomponerse. Carlo y María compartirán un momento tierno cuando noten el movimiento del bebé en el vientre de ella.

En cambio, más apesadumbrado estará Samuel, a quien se le partirá el alma al pensar que tendrá que casar a su amada con otro hombre. Tras la noche de bodas, Enora y Toño se despedirán. Curro tratará de escribir la carta al rey, pero no se sentirá capaz de articular las palabras, por lo que Ángela le aconsejará informarse sobre el asunto. En paralelo, Leocadia le pedirá a su hija que se distancie de los movimientos de Curro, pero la joven se sublevará contra su madre.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas