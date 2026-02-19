'La promesa' desobedecerá a Leocadia y romperá el corazón de Samuel

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #23 de 3.689
- 96
- 57
'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' ha liberado a Leocadia de la responsabilidad de las tierras, aunque ese movimiento acometido por Alonso en el episodio del jueves 19 de febrero no le ha hecho ninguna gracia a la afectada. Además, Margarita se ha marchado del palacio tras despedirse de Martina y Alonso y después de haber encontrado la satisfacción en la merma de poder que ha sufrido precisamente Leocadia.
Simona y Candela han estado dialogando acerca del embarazo, llegando a la conclusión de que ha tenido que tomar ciertas medidas para ocultarlo, ya que no les salen las cuentas. Ante esas suspicacias, Samuel y Pía han intervenido para pedirle a las cocineras que no juzguen a su compañera. Por su parte, Manuel se ha mostrado comprensivo y colaborativo con María, a quien le ha ofrecido toda la ayuda que necesite.
Teresa ha preguntado a Cristóbal con respecto a su cercanía con Ángela, aunque lo que ha recibido por su parte es una flagrante mentira. Asimismo, el ama de llaves ha encontrado una carta dirigida al mayordomo que está firmada por Mercedes del Amor. En otro orden de cosas, Enora y Toño han sellado su matrimonio ante sus allegados. De hecho, esa ceremonia ha albergado un momento de conexión entre Manuel y la recién llegada.
¿Qué pasará el viernes?
En cambio, más apesadumbrado estará Samuel, a quien se le partirá el alma al pensar que tendrá que casar a su amada con otro hombre. Tras la noche de bodas, Enora y Toño se despedirán. Curro tratará de escribir la carta al rey, pero no se sentirá capaz de articular las palabras, por lo que Ángela le aconsejará informarse sobre el asunto. En paralelo, Leocadia le pedirá a su hija que se distancie de los movimientos de Curro, pero la joven se sublevará contra su madre.