'La promesa' amenazará a Curro: si no se marcha ya, la alternativa será la muerte

'La promesa' ha emitido su episodio 773 este miércoles 11 de febrero con el importante anuncio de Enora y Toño a las cocineras de que se van a casar. Como regalo de bodas, Manuel correrá con todos los gastos. Además, Leocadia ha descubierto que el mayordomo le ha mentido y ha encargado a Santos que vigile a Cristóbal y Teresa. El ama de llaves y Cristóbal y se han dado un beso en la comisura. ¿Avanzará esta historia?

Alonso se ha enfrentado a Lorenzo para que no reavive el asunto de la boda. El capitán ha achicado, pero con la boca pequeña. Pía se ha preocupado por las idas y venidas de Carlo y María, quien sigue sin revelar que está embarazada. Curro y Ángela quieren casarse ya, hartos de esperar y han decidido pasar a la ofensiva, ¡anunciando delante de toda la familia que están prometidos!

Pie de foto

¿Qué pasará el jueves?

En el siguiente episodio de 'La promesa', que se verá el jueves 12 de febrero en la tarde de La 1, tras el anuncio de boda, el marqués defenderá a Curro y Ángela ante Leocadia y Lorenzo. Martina necesitará poner distancia con Adriano, por lo que deberá irse a Nueva York... En aras de la paz y la convivencia, Alonso organizará un careo entre Leocadia y Manuel, aunque el resultado no será del todo satisfactorio.

Fotograma del capítulo 774 de 'La promesa'

Lorenzo amenazará a Curro: se ha precipitado y lo va a pagar si no se marcha... porque la alternativa puede ser la muerte.. La señora de Figueroa, por su parte, escribirá una carta para el mayordomo y volverá a firmar como Mercedes del Amor.

También en esta entrega, Toño se preocupará, ya que Enora va a casarse sin decirle nada a su tío, pero la ilusión de las cocineras lo opacará todo. Curro intentará convencer a Manuel de que deben relajarse con Leocadia: al fin y al cabo, va a ser su suegra. Alonso y Lorenzo se enfrentarán, ¡y están a punto de llegar a las manos!