'La promesa' acercará a Carlo y María y Lorenzo pagará su frustración con Margarita

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #25 de 3.673
- 96
- 55
'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' concluyó su primera semana de febrero con un episodio 770 en el que, después de que Margarita lograra convencer a Lorenzo de cancelar su boda con Ángela, Curro no perdía el tiempo y le pedía matrimonio a la joven a pesar de la evidente oposición de su madre. Peor suerte corría la relación de Samuel y María que, después de que Pía y Petra decidieran dejar de entorpecerla, el cura fue testigo de un beso entre Carlo y la doncella.
Teresa desveló a Vera el motivo detrás de la marcha de Lope y, a raíz del golpe emocional, la joven le pidió que no volviera a contactar con ella a través de una carta. Por su parte, Manuel se veía asaltado por una fuerte atracción hacia una misteriosa mujer en plena fiesta, de la que Martina huía para ver a Adriano en el palacio. Asimismo, el heredero intentó expulsar a Leocadia, pero esta contraatacó con una firme amenaza: si ella se va, se llevará a Ángela consigo.
¿Qué pasará el lunes?
La serie de Bambú Producciones afronta este lunes 9 de febrero su episodio 771, en el que el intento de Manuel de expulsar a Leocadia del palacio fracasará estrepitosamente, dado que no estará dispuesto a arriesgarse a que cumpla su amenaza. Samuel compartirá con Petra el hecho de que ha visto cómo se besaban Carlo y María, ocasión que ella aprovechará para recalcar que es lo más correcto. Mientras, el lacayo y la doncella acercarán posturas tras el beso, aunque todavía les quedará mucho camino por recorrer.
Para rematar, Lorenzo se mostrará muy molesto por el hecho de que Curro y Ángela acudieran juntos a la fiesta de los Artiaga, momento en el que Leocadia le pedirá que supere de una vez la situación. No obstante, el capitán optará por extender el falso rumor de que Ángela está loca. Para colmo, Lorenzo pagará su frustración con Margarita, a quien llegará a amenazar de forma física.