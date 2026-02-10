'La promesa' anunciará la boda de Enora y Toño y enfrentará a Alonso y Lorenzo

Por Redacción |

'La promesa' ha emitido su episodio 772 el martes de febrero. En esta entrega de la ficción de La 1, producida por Bambú, Margarita le ha mostrado a Alonso la preocupación que acarrea por la rabia de Lorenzo, mientras que Vera le ha contado al servicio que Lope y mintió y, además, le ha pedido perdón a Teresa.

Las cocineras y Pía han seguido el ejemplo de la joven y se han disculpado con el ama de llaves, a la que han aconsejado que no siga a ciegas los consejos de Cristóbal. Jacobo ha confirmado a Adriano que Martina ocultó la información sobre el inminente viaje a Nueva York y, lejos de dejarlo pasar, la ha acusado de mentir. Por su parte, Carlo y María no se han puesto de acuerdo acerca de quién inició el beso.

Simona en 'La promesa'

Alonso y Manuel han discutido sobre la permanencia de Leocadia en el palacio. A su vez, la señora se ha indignado con Lorenzo por los rumores vertidos acerca de Ángela. Petra se ha preocupado porque el dinero recaudado con los churros no es suficiente para mantener abierto el refugio. En último lugar, Toño y Enora han aguardado el regreso de Manuel tras su conversación con Nazario.

Toño y Enora en 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

En el siguiente episodio de 'La promesa', que se verá el miércoles 11 de febrero en la tarde de La 1,y anunciarán que se van a casar. Ambos recibirán un generoso regalo por parte de Manuel, que les cubrirá todos los gastos. Leocadia se dará cuenta de que el mayordomo le ha mentido y, quienes se darán un beso en la comisura de los labios.

Alonso se enfrentará a Lorenzo para que no vuelva a remover el tema de la boda, pero el capitán no dará una respuesta muy fiable. Mientras tanto, Curro y Ángela se hartarán de tanta espera y decidirán que se quieren casar ya, por lo que anunciarán que están prometidos. Martina se disculpará con Adriano por sus mentiras y harán las paces sin mucha convicción. Por último, Margarita se sincerará con Martina sobre la identidad del hombre que la besó.