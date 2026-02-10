'La promesa' anunciará la boda de Enora y Toño y enfrentará a Alonso y Lorenzo

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #23 de 3.688
- 96
- 56
'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' ha emitido su episodio 772 el martes de febrero. En esta entrega de la ficción de La 1, producida por Bambú, Margarita le ha mostrado a Alonso la preocupación que acarrea por la rabia de Lorenzo, mientras que Vera le ha contado al servicio que Lope y mintió y, además, le ha pedido perdón a Teresa.
Las cocineras y Pía han seguido el ejemplo de la joven y se han disculpado con el ama de llaves, a la que han aconsejado que no siga a ciegas los consejos de Cristóbal. Jacobo ha confirmado a Adriano que Martina ocultó la información sobre el inminente viaje a Nueva York y, lejos de dejarlo pasar, la ha acusado de mentir. Por su parte, Carlo y María no se han puesto de acuerdo acerca de quién inició el beso.
Alonso y Manuel han discutido sobre la permanencia de Leocadia en el palacio. A su vez, la señora se ha indignado con Lorenzo por los rumores vertidos acerca de Ángela. Petra se ha preocupado porque el dinero recaudado con los churros no es suficiente para mantener abierto el refugio. En último lugar, Toño y Enora han aguardado el regreso de Manuel tras su conversación con Nazario.
¿Qué pasará el miércoles?
Alonso se enfrentará a Lorenzo para que no vuelva a remover el tema de la boda, pero el capitán no dará una respuesta muy fiable. Mientras tanto, Curro y Ángela se hartarán de tanta espera y decidirán que se quieren casar ya, por lo que anunciarán que están prometidos. Martina se disculpará con Adriano por sus mentiras y harán las paces sin mucha convicción. Por último, Margarita se sincerará con Martina sobre la identidad del hombre que la besó.