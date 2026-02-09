'La promesa' acusará a Martina y e indignará a Leocadia por culpa de Lorenzo

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #25 de 3.671
- 96
- 55
'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' ha dado el pistoletazo de salida a esta semana con su episodio 771, en el que Manuel ha fracasado en su intento de expulsar a Leocadia de una vez por todas, ya que ha desistido al recibir la amenaza de marcharse con Ángela. Mientras tanto, Lorenzo se ha mostrado visiblemente molesto por el hecho de que Curro y Ángela fueran juntos a la fiesta de los Artiaga.
Ante esa actitud, Leocadia le ha pedido al capitán que pase página, pero él se ha dedicado a propagar el rumor de que Ángela está loca y ha pagado su frustración con Margarita. Samuel le ha contado a Petra que ha visto a Carlo y María besándose, mientras que Martina y Adriano han coincidido en que su amor es imposible, puesto que dañaría a mucha gente.
Jacobo ha sorprendido al conde al desvelar que se marchará en dos semanas a Nueva York. Vera le ha pedido perdón a Teresa por el trato tan pésimo que le ha dado y el ama de llaves la ha perdonado. En último lugar, Petra le ha explicado a las cocineras que rechazó el ascenso porque prefería darle prioridad a encargarse del refugio.
¿Qué pasará el martes?
María y Carlo tendrán diferentes versiones sobre el beso. Alonso y Manuel debatirán sobre el futuro de Leocadia en el palacio, mientras que ella se indignará con Lorenzo por sus palabras sobre Ángela. Petra se preocupará porque los churros no parecen ser una fuente de ingresos suficiente para mantener en pie el refugio. Por último, Toño y Enora esperarán inquietos el regreso de Manuel tras su charla con Nazario.