'La promesa' pillará a Carlo y María y Leocadia sorprenderá con su chantaje para quedarse

'La promesa' ha emitido este jueves 5 de febrero su episodio 769, en el que los jóvenes se han marchado del palacio en busca de disfrutar de una velada distendida que les permita abstraerse de los constantes conflictos que rebosan en el palacio.

Mientras tanto, Cristóbal ha hablado con Teresa y ha conseguido convencerla de que le cuente de una vez por todas a Vera qué pasó realmente con Lope. Por su parte, Samuel se ha dado cuenta de que Petra y Pía han unido fuerzas para ponerle cortapisas a su posible romance con María Fernández. A su vez, la joven doncella se ha sincerado con Carlo, quien también le ha contado detalles de su propia vida.

Samuel observa a Carlo y María en 'La promesa'

Martina ha tomado la decisión de que Ángela y Curro se sumen a la lista de invitados de la fiesta de don Pedro de Artiaga y les ha conseguido invitaciones. De la misma manera, Manuel ha acudido al evento y, aunque en primera instancia estaba reticente, allí ha conocido a una mujer que no le ha desvelado su nombre. En último lugar, Curro le ha explicado a Martina lo que pretende hacer en la fiesta: pedirle matrimonio a Ángela.

Martina en 'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

En el próximo episodio de la serie de Bambú Producciones, que se verá en la tarde del viernes 6 de febrero en La 1, la joven le enviará una carta de despedida en la que le pedirá que no se vuelva a poner en contacto con ella, mientras que Martina huirá del evento para ver a Adriano en el palacio.

Jacobo sorprenderá a Martina al darle los billetes a Nueva York para dentro de apenas dos semanas. En paralelo, Pía y Petra cederán y dejarán de bloquear la relación entre Samuel y María, pero el cura será testigo de un beso entre Carlo y su amada. En la planta noble, Alonso pagará parte de su deuda a Leocadia, provocando que la señora pierda ventaja con respecto al marqués. Ante esta coyuntura, Manuel aprovechará para pedirle que se marche, pero Leocadia contraatacará diciendo que si se va se llevará a Ángela con ella.