El episodio 708 de 'La promesa' del martes 4 de noviembre fue un punto de inflexión en varias tramas del palacio. Manuel, decidido a encontrar a la persona ideal para ensamblar sus motores, entrevistó a don Luis para el puesto, aunque finalmente opta por Ambrosio, pese a la oposición de Toño y Enora. Mientras tanto, Jacobo atraviesa una crisis con Martina, que acabó resolviéndose con una reconciliación llena de sinceridad. En paralelo, Adriano recibió una nueva carta de Catalina que removerá viejos sentimientos y marcará su relación con Martina.

Por su parte, Curro descubrió el embarazo de María Fernández y, aunque su primera reacción es intervenir, Pía le pide que se mantenga al margen. Las cocineras, en cambio, siguieron inmersas en su propia investigación tras la publicación no autorizada de sus recetas. Simona, Candela, Vera y Lope intentan averiguar quién ha filtrado su trabajo, mientras Petra sigue disimulando un malestar físico cada vez más evidente. Y, en medio de todo, Beltrán confundió las intenciones de Ángela y cree erróneamente que están organizando su boda, sin sospechar que ella tiene otros planes en mente.

ernando Coronado interpreta a Cristóbal Ballesteros en 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

El miércoles 5 de noviembre, en la serie diaria de La 1, Ángela llevará a Curro a la montaña para despedirse de él y cerrar su historia, pero lo que debía ser un adiós tranquilo se convertirá en un momento de tensión cuando un malentendido pondrá su amor pendiente de un hilo, dejando en duda lo que ambos sienten. Entre lágrimas y reproches, la pareja se enfrentará al peso del pasado y a la imposibilidad de seguir juntos.

Alonso y Adriano en 'La promesa'

Mientras tanto, Petra continuará su batalla personal por ganarse el respeto de Cristóbal dentro de la serie de Bambú Producciones. Su esfuerzo por demostrar su valía culminará en, una escena que dejará claro que el ama de llaves ya no está dispuesta a permanecer en silencio. En otro punto del palacio, Adriano sorprenderá a Martina al confesar que, un vacío emocional que lo deja confundido y sin saber qué hacer.

En las cocinas, Cristóbal interrogará a Lope sobre la misteriosa identidad de Madame Cocotte, aunque el joven insistirá en que alguien le ha robado las recetas. Y mientras el misterio culinario crece, Pía animará a María Fernández a hablar con el padre de su futuro hijo, aunque ella se niega, temerosa de las consecuencias. Por último, Alonso hablará con Manuel y le dirá que confíe en su instinto a la hora de decidir quién ensamblará sus motores. Un consejo que podría marcar el rumbo del joven heredero y del propio futuro del palacio.